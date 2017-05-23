Швеция закрыла расследование в отношении Джулиана Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила расследование и отменила ордер на арест Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании «из-за отсутствия оснований полагать», что он будет передан шведским властям в обозримом будущем.

Согласно законодательству Швеции, расследование уголовного дела должно проводиться как можно скорее. Если прокуратура исчерпала возможности для продолжения расследования, она обязана его прекратить.

«В настоящее время возможности для проведения расследования исчерпаны. Для дальнейшего рассмотрения дела Джулиан Ассанж должен быть официально уведомлен о выдвинутых против него обвинениях. В этом деле мы не можем ждать помощи от посольства Эквадора, поэтому расследование прекращено. Если в будущем с ним (Ассанжем - ред.) можно будет связаться, я смогу принять решение о немедленном возобновлении расследования», - сообщила руководитель следствия Марианна Ню (Marianne Ny). Решение о прекращении расследования было одобрено генпрокурором Швеции Ингрид Исгрен (Ingrid Isgren).

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж пребывает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он не выходит на улицу, опасаясь экстрадиции в США. Американские власти могут быть заинтересованы в поимке Ассанжа из-за публикации в 2010 году на сайте WikiLeaks большого объема секретных военных документов и дипломатической переписки.

Несмотря на завершение шведскими прокурорами расследования в отношении Ассанжа, сотрудники Скотланд-Ярда по-прежнему намерены арестовать его, как только он выйдет на улицу. Как пояснили полицейские, ордер на арест, выданный Вестминстерским судом за неявку в суд 29 июня 2012 года, по-прежнему в силе.

