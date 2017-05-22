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Эрдоган вновь возглавил правящую партию
09:52 22.05.2017 |
После трехлетнего перерыва президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую Партию справедливости и развития (ПСиР). Его кандидатуру в воскресенье, 21 мая, поддержали 96 процентов депутатов внеочередного партийного съезда, проходящего в Анкаре.
Подвергавшаяся критике конституционная реформа, за которую на референдуме 16 апреля проголосовали чуть более половины избирателей, позволяет главе государства быть членом какой-либо партии. Эрдоган был сооснователем исламистской ПСиР в 2002 году, однако, став в 2014 году президентом, вынужден был покинуть ее ряды, поскольку конституция требовала нейтралитета от главы государства и не позволяла ему быть членом политической партии.
Согласно сообщениям СМИ, после возвращения себе лидерства в правящей партии Эрдоган намерен уволить целый ряд не устраивающих его партийных функционеров. Кроме того, ожидаются смещения и перестановки в правительстве Турции.
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