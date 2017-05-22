Финансовые новости
- |
- 22.05.17
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Хасан Роухани победил на президентских выборах в Иране
09:37 22.05.2017 |
На состоявшихся в пятницу, 19 мая, президентских выборах в Иране победу одержал действующий глава государства Хасан Роухани. По итогам подсчета почти 100 процентов бюллетеней, за действующего 68-летнего президента Исламской Республики отдали свои голоса 23,5 миллиона (около 57 процентов) принявших участие в голосовании граждан Ирана. За его главного соперника Эбрахима Раиси проголосовали 15,8 миллиона избирателей.
Для участия в президентских выборах в Иране изначально было зарегистрировано более 1,5 тысячи кандидатов, но в итоге, кроме действующего президента, остались лишь трое. Мустафа Хашеми Таба, так же, как и Хасан Роухани, относится к лагерю реформаторов. Ибрахим Раиси и Мустафа Ага Мирсалим придерживаются крайне консервативных взглядов. Однако реальные шансы на победу были только у Роухани и Раиси.
По официальным данным, в выборах приняли участие более 40 миллионов избирателей. Из-за высокой активности желающих принять участие в голосовании избирательные участки продлили работу в субботу на два часа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война большая и малая. "Зрада" под Донецком и успехи украинских ДРГ
|Старшая сестра. На что Меркель жаловалась Порошенко
|Россия налаживает торговлю с КНДР, несмотря на санкции
|WSJ: США могут заменить военную помощь Украине на кредиты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эрдоган вновь возглавил правящую партию
|Россия пожаловалась в ВТО на Украину из-за санкций
|Швейцария на референдуме решила отказаться от АЭС, но не сразу
|Хасан Роухани победил на президентских выборах в Иране
|США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд
|NYT: В Китае ликвидирована агентурная сеть ЦРУ
Это интересно
|Google во второй раз представила ОС Android O
|Volvo начала испытания беспилотных мусоровозов
|Названы самые красивые банкноты 2016 года
|Fiat показал замену Punto
|Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире