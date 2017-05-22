Хасан Роухани победил на президентских выборах в Иране

На состоявшихся в пятницу, 19 мая, президентских выборах в Иране победу одержал действующий глава государства Хасан Роухани. По итогам подсчета почти 100 процентов бюллетеней, за действующего 68-летнего президента Исламской Республики отдали свои голоса 23,5 миллиона (около 57 процентов) принявших участие в голосовании граждан Ирана. За его главного соперника Эбрахима Раиси проголосовали 15,8 миллиона избирателей.

Для участия в президентских выборах в Иране изначально было зарегистрировано более 1,5 тысячи кандидатов, но в итоге, кроме действующего президента, остались лишь трое. Мустафа Хашеми Таба, так же, как и Хасан Роухани, относится к лагерю реформаторов. Ибрахим Раиси и Мустафа Ага Мирсалим придерживаются крайне консервативных взглядов. Однако реальные шансы на победу были только у Роухани и Раиси.

По официальным данным, в выборах приняли участие более 40 миллионов избирателей. Из-за высокой активности желающих принять участие в голосовании избирательные участки продлили работу в субботу на два часа.