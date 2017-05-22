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США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд
09:29 22.05.2017 |
Саудовская Аравия купит у США вооружений на 109,7 млрд долларов, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Это крупнейший единовременный контракт на продажу оружия в истории США.
Как говорится в сообщении, президент США Дональд Трамп 20 мая завершил сделку, находясь с официальным визитом в Эр-Рияде.
По данным агентства Рейтер, в рамках сделки Саудовская Аравия купит 150 вертолетов Black Hawk на общую сумму 6 млрд долларов.
Также Эр-Рияд купит танки, артиллерийские установки, бронетехнику, корабли береговой обороны, противоракетные комплексы "Пэтриот" и THAAD.
Как отмечает Би-Би-си, оружейная сделка позволит королевству вносить более весомый вклад в операции по борьбе с терроризмом в регионе и снизить нагрузку на США, связанную с этими операциями, говорится в сообщении Госдепартамента.
Новые контракты также помогут Саудовской Аравии поддерживать безопасность в регионе Персидского залива "перед лицом опасного иранского влияния и связанных с Ираном угроз", добавляет Госдепартамент.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал визит Трампа и подписание соглашений "историческим моментом" в отношениях между США и Саудовской Аравией - традиционным геополитическим противником Ирана.
Глава Госдепа сказал, что у вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани есть возможность снизить роль Тегерана в поддержке "дестабилизирующих сил в регионе".
Тиллерсон выразил надежду, что Иран откажется от испытаний баллистических ракет и восстановит права иранцев на свободу слова и свободу собраний.
Дональд Трамп прилетел в Эр-Рияд утром 20 мая вместе с женой Меланьей и дочерью Иванкой. Обе они не стали покрывать головы шарфами.
Американские СМИ обратили внимание, что в 2015 году Трамп в "Твиттере" раскритиковал Мишель Обаму, которая также не надела шарф во время визита в Саудовскую Аравию.
Тогда Трамп написал, что первая леди оскорбила принимающую сторону.
После Саудовской Аравии, где Трампу вручили высшую награду страны за гражданские заслуги - орден короля Абдель-Азиза, президент намерен посетить Израиль, палестинские территории, Брюссель, Ватикан и Сицилию.
Комментарий из Эр-Рияда корреспондента Би-би-си Фрэнка Гарднера
В Саудовской Аравии встретили Дональда Трампа с пышностью и почестями, каких не удостаивался до него Барака Обама.
Обаму саудовцы недолюбливали и обвиняли в том, что он занимает чересчур мягкую позицию по отношению к Ирану, главному сопернику Саудовской Аравии.
Многие саудовцы горды тем, что, несмотря на нарастающий ком политических проблем в Вашингтоне, Трамп выбрал их страну в качестве первой остановки в своей первом зарубежном турне в качестве президента США.
Однако, если копнуть поглубже, оказывается, что множество простых саудовцев недовольны американской политикой в их регионе. Они убеждены в том, что США в частности и Запад в целом настроены против ислама.
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