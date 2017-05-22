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NYT: В Китае ликвидирована агентурная сеть ЦРУ
09:19 22.05.2017 |
В Китае в 2010-2012 годах были убиты или взяты под стражу от 18 до 20 агентов ЦРУ. При этом до сих пор неизвестно, что послужило причиной провала американской агентурной сети в КНР, сообщила в субботу, 20 мая, газета The New York Times (NYT).
По данным издания, либо в ЦРУ проник китайский шпион-"крот", либо коммуникационные системы спецслужбы оказались доступными для китайских хакеров. Это наиболее чувствительный провал ЦРУ за несколько десятилетий. В самом ведомстве отказались от комментариев.
Как уточняется в опубликованном материале со ссылкой на нескольких нынешних или бывших сотрудников правительства США, к 2010 году ЦРУ создало в Китае хорошо законспирированную сеть агентов, передававших ценную информацию о работе правительства в Пекине. Но к концу 2010 года информационный поток начал иссякать, а с 2011 года американские агенты стали пропадать.
Один из американских агентов был застрелен на глазах у его коллег во внутреннем дворе правительственного здания, что выглядело как предупреждение американским спецслужбам прекратить разведывательную деятельность. Потери ЦРУ в КНР по масштабам сравнимы лишь с провалами агентуры в СССР и позже в РФ из-за деятельности советских и российских агентов-"кротов" Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, пишет NYT.
Когда стало ясно, что все больше агентов ЦРУ в Китае оказываются убитыми, ведомство начало совместное с ФБР расследование. Были проверены все работники посольства США в Пекине, и в конце концов подозрение пало на одного бывшего сотрудника ЦРУ, но для его задержания не хватило доказательств, уточняет газета.
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