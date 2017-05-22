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Транстихоокеанское партнерство продолжит работу без США
08:04 22.05.2017 |
Сторонники Трампа опасались, что в соглашение о Транстихоокеанском партнерстве войдет Китай.
Министры торговли 11 стран-участниц Транстихоокеанского партнерства (ТТП) на встрече в Ханое пообещали возродить соглашение и продолжить его работу без США, после того как Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ТТП.
Кроме того, министры отметили, что готовы принять Штаты обратно в число участников, если настрой в Вашингтоне изменится.
Тем не менее, присутствовавший на встрече представитель США Роберт Лайтайзер заявил, что его страна не намерена менять решение.
Трамп, критикуя ТТП в ходе предвыборной кампании, в качестве одного из недостатков договора указывал, что в нем якобы предусмотрена "задняя дверь", - пункт, который может позволить Китаю присоединиться к пакту.
Кроме того, он опасался, что соглашение приведет к сокращению числа американских рабочих мест.
Однако после подписания указа о выходе США из ТТП о присоединении к пакту Китая говорят вполне открыто.
На встрече в Ханое министры торговли Австралии, Японии и Новой Зеландии выразили оптимизм относительно будущего соглашения.
Помимо этих государств, а также принимавшего встречу Вьетнама, пакт подписали Канада, Сингапур, Мексика, Перу, Малайзия, Бруней и Чили.
ТТП предполагает создание зоны свободной торговли между этими странами, сокращение торговых тарифов в регионе, и в перспективе - создание в Тихоокеанском регионе единого рынка наподобие европейского.
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