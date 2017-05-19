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Индекс глобальной "хрупкости": мир все еще стабилен
17:09 19.05.2017 |
2016 г. оказался крайне тяжелым для либерального интернационализма: Великобритания на июньском референдуме проголосовала за выход из Европейского союза, Дональд Трамп на ноябрьских выборах был избран президентом США, еще более авторитарной стала власть в России, Китае, Турции, Венесуэле и ряде других стран.
Несмотря на все усилия убедить Ким Чен Ына не делать этого, Северная Корея продолжает двигаться к статусу ядерной державы, продолжаются кровопролитные войны в Южном Судане, Сирии и Йемене. В связи с этим может показаться, что мир становится менее стабильным.
Однако новый индекс глобальной "хрупкости" (index of global "fragility"), подготовленный аналитической фирмой Fund for Peace (FfP), указывает на то, что в целом это не так.
С 2005 г. FfP измеряет стабильность в 178 странах с помощью трех различных видов информации. Во-первых, исследователи обрабатывают от 40 млн до 50 млн англоязычных статей из 10 тыс. источников для подтверждения нестабильности, от масштабных природных бедствий до неконтролируемого потока беженцев.
Во-вторых, они используют количественные данные таких крупных международных организаций, как Всемирный банк и МВФ.
И, в-третьих, эксперты проверяют согласованность полученных результатов, для того чтобы убедиться, что количество баллов каждой страны соответствует ожиданиям.
Затем 100 показателей группируют в 12 индикаторов хрупкости, от "недовольства отдельных сегментов общества" до качества государственных услуг, отмечает британский журнал The Economist.
В итоге каждой стране дается определенное количество баллов, величина которых отражают уровень "хрупкости" - от нуля (минимальный) до 120 (максимальный).
В рейтинге не так много сюрпризов: Финляндия - самая стабильная страна в мире, а Южный Судан - наименее предсказуемое государство. В целом глобальная "хрупкость" не очень сильно изменилось от показателей 2015 г.
Однако трудно не заметить определенных региональных перемен: стабилизация ситуации в Азии и Европейском союзе и увеличение напряженности в Южной Америке и Африке, южнее Сахары. А прошлогодние поляризованные выборы главы Белого дома увеличили показатель "хрупкости" Америки на 1,6 балла.
Индекс, по всей видимости, наиболее ценен как индикатор потенциального конфликта. В этом смысле важнее изменения от года к году, а не различия между странами в течение длительного периода времени, хотя имеются некоторые парадоксальные результаты.
Так, например, стабильность в Бразилии снижалась в прошлом году в два раза быстрее, чем в Венесуэле (правда с более высокой точки отсчета). В то же время уровень "хрупкости" в ЮАР вырос на 2,4 балла в 2016 г., и ситуация там может еще больше ухудшиться, если не будут усилены институты власти, уверен директор FfP Джей Джей Месснер.
Эфиопия, любимица экспертов в области развития на протяжении многих лет, также вызывает серьезную озабоченность: засуха привела к конфликтам вокруг пастбищных угодий.
То, что в итоге может поджечь "пороховую бочку", трудно предположить.
"Просто феноменально, насколько стойкими и терпеливыми могут быть простые люди", - отмечает Месснер. Однако их терпению существует предел, после чего они начинают требовать перемен всеми возможными средствами.
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