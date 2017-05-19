США начали процесс пересмотра торгового соглашения с Канадой и Мексикой

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уведомил в четверг, 18 мая, Конгресс США о планах администрации Дональда Трампа пересмотреть соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой (NAFTA). Тем самым начат формальный процесс пересмотра этого документа, отмечает агентство dpa.

"Договор NAFTA был согласован 25 лет назад, за это время наши экономика и бизнес заметно изменились, а NAFTA - нет. Многие положения устарели и не соответствуют современным стандартам", - говорится в письме Лайтхайзера. По его словам, Вашингтон намерен добиться "своевременных и ощутимых результатов для американских потребителей, предпринимателей, фермеров и рабочих".

Непосредственные переговоры с Канадой и Мексикой начнутся не ранее 16 августа текущего года, говорится в пресс-релизе торгового представительства США.

Вместо выхода из NAFTA - пересмотр

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал разорвать договор NAFTA и высказывал мнение, что "это худшая торговая сделка, когда-либо заключенная" Вашингтоном.

26 апреля стало известно, что Трамп решил не прекращать сотрудничество в рамках этого соглашения, но намерен добиваться более выгодных условий торговли для США.