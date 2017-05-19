Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сторонникам Асада

Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по колонне сирийских ополченцев, поддерживающих Башара Асада. Как сообщает Би-Би-си, они двигались в сторону позиций повстанцев у границы с Иорданией. Американские военные заявили, что колонна проигнорировала предупредительный огонь.

В заявлении международной колации говорится, что атакованная колонна успешно продвигалась в направлении авиабазы аль-Танф на юге Сирии рядом с границей с Иорданией. На этой базе спецназ США обучает повстанцев, которые воюют с боевиками "Исламского государства" (запрещено в России, Британии и других странах).

"Наступление проводилось, несмотря на попытки России отговорить силы сторонников режима от движения к аль-Танфу", - говорится в заявлении, опубликованном в "Твиттере" коалиции.

Продвижение колонны создавало угрозу для США и союзников, подчеркнул представитель Пентагона. В этом районе коалиционные силы действуют на протяжении многих месяцев, обучая и консультируя вооруженную оппозицию.

В официальном заявлении коалиции также говорится, что проправительственные силы, по которым был нанесен удар, не остановились, когда был открыт предупредительный огонь, отказались сменить курс и нарушили границы зон безопасности, договоренность о которых была достигнута в начале мая на переговорах в Астане.

Гарантом этих зон деэскалации стала Россия, а также Турция и Иран. Согласованное соглашение о зоне конфискации остается в силе, заявили в Пентагоне.

Ранее о продвижении колонны проправительственных сил сообщал представитель группировки "Новая сирийская армия".

"Мы известили коалицию о том, что на этом участке нас атакует сирийская армия, коалиция вмешалась и уничтожила наступающий конвой", - цитировало агентство Рейтер представителя группировки.

По его словам, удар был нанесен по колонне сирийских и иранских ополченцев, которые направлялись к базе аль-Танф , где базируются спецназ США. Колонна в это время находилось примерно в 27 километрах от базы.

В свою очередь, как передает Рейтер, представитель воюющих на стороне Асада ополченцев назвал авиаудар коалиции "предупредительным рейдом", в результате которого был подбит только один танк.

"Налет не имел целью причинить ущерб или привести к жертвам - только остановить наступление", - сказал командир (агентство подчеркивает, что он не служит в сирийской армии).

Как следует из заявлений других оппозиционных групп, под удар попали и силы сирийской армии, однако официального подтверждения этому нет.

В России сообщения об авиаударе коалиции во главе с США вызвали критику. "Ситуация в Сирии, что касается действий там коалиции, возглавляемой США, похоже, пошла в полный разнос", - заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Российское министерство обороны пока не прокомментировало ситуацию.

Меморандум о создании зон безопасности, или "Меморандум о деэскалации", был подписан представителями трех стран 4 мая на переговорах в Астане. Он вступил в силу 6 мая. Странами-гарантами перемирия в стране стали Россия, Турция и Иран.

В этих зонах, куда облегчен доступ гуманитарным организациям, запрещено применение любых видов оружия. Президент России владимир Путин ранее заявлял, что это подразумевает и запрет на полеты военной авиации, однако США заявляли, что не собираются вносить коррективы в свои действия в Сирии после из-за договоренностей России, Турции и Ирана.