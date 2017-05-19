Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сторонникам Асада
23:40 18.05.2017 |
Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по колонне сирийских ополченцев, поддерживающих Башара Асада. Как сообщает Би-Би-си, они двигались в сторону позиций повстанцев у границы с Иорданией. Американские военные заявили, что колонна проигнорировала предупредительный огонь.
В заявлении международной колации говорится, что атакованная колонна успешно продвигалась в направлении авиабазы аль-Танф на юге Сирии рядом с границей с Иорданией. На этой базе спецназ США обучает повстанцев, которые воюют с боевиками "Исламского государства" (запрещено в России, Британии и других странах).
"Наступление проводилось, несмотря на попытки России отговорить силы сторонников режима от движения к аль-Танфу", - говорится в заявлении, опубликованном в "Твиттере" коалиции.
Продвижение колонны создавало угрозу для США и союзников, подчеркнул представитель Пентагона. В этом районе коалиционные силы действуют на протяжении многих месяцев, обучая и консультируя вооруженную оппозицию.
В официальном заявлении коалиции также говорится, что проправительственные силы, по которым был нанесен удар, не остановились, когда был открыт предупредительный огонь, отказались сменить курс и нарушили границы зон безопасности, договоренность о которых была достигнута в начале мая на переговорах в Астане.
Гарантом этих зон деэскалации стала Россия, а также Турция и Иран. Согласованное соглашение о зоне конфискации остается в силе, заявили в Пентагоне.
Ранее о продвижении колонны проправительственных сил сообщал представитель группировки "Новая сирийская армия".
"Мы известили коалицию о том, что на этом участке нас атакует сирийская армия, коалиция вмешалась и уничтожила наступающий конвой", - цитировало агентство Рейтер представителя группировки.
По его словам, удар был нанесен по колонне сирийских и иранских ополченцев, которые направлялись к базе аль-Танф , где базируются спецназ США. Колонна в это время находилось примерно в 27 километрах от базы.
В свою очередь, как передает Рейтер, представитель воюющих на стороне Асада ополченцев назвал авиаудар коалиции "предупредительным рейдом", в результате которого был подбит только один танк.
"Налет не имел целью причинить ущерб или привести к жертвам - только остановить наступление", - сказал командир (агентство подчеркивает, что он не служит в сирийской армии).
Как следует из заявлений других оппозиционных групп, под удар попали и силы сирийской армии, однако официального подтверждения этому нет.
В России сообщения об авиаударе коалиции во главе с США вызвали критику. "Ситуация в Сирии, что касается действий там коалиции, возглавляемой США, похоже, пошла в полный разнос", - заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.
Российское министерство обороны пока не прокомментировало ситуацию.
Меморандум о создании зон безопасности, или "Меморандум о деэскалации", был подписан представителями трех стран 4 мая на переговорах в Астане. Он вступил в силу 6 мая. Странами-гарантами перемирия в стране стали Россия, Турция и Иран.
В этих зонах, куда облегчен доступ гуманитарным организациям, запрещено применение любых видов оружия. Президент России владимир Путин ранее заявлял, что это подразумевает и запрет на полеты военной авиации, однако США заявляли, что не собираются вносить коррективы в свои действия в Сирии после из-за договоренностей России, Турции и Ирана.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Беларуси "под Колю" переносят начало учебного дня
|Рада отменила возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко"
|Градсовет Киева выбрал проект развязки на Шулявке со сносом "Большевика"
|Украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сторонникам Асада
|Как бесплатная медицина в Молдавии становится платной
|Китай первым в мире добыл "горючий лёд" с морского дна
|Великобритания согласилась на создание военного командного центра ЕС
|Силуанов: Резервный фонд России в 2017 г будет исчерпан, начнется использование ФНБ
|В Беларуси "под Колю" переносят начало учебного дня
Это интересно
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей
|Сауна, пинг-понг, гамак: каким должен быть современный офис?