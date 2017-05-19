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Великобритания согласилась на создание военного командного центра ЕС
20:55 18.05.2017 |
Великобритания поддержала создание нового Центра планирования и управления в рамках действующего военного штаба ЕС. Это следует из заключения, принятого в четверг, 18 мая, Советом Евросоюза в Брюсселе, где прошли переговоры министров обороны стран ЕС.
В документе говорится, что новый центр будет размещаться в Брюсселе и возьмет на себя стратегическое планирование и управление военными операциями Евросоюза, которые заключаются в консультировании принимающей страны и не предполагают участия в боевых действиях. В частности, центр будет координировать международные программы подготовки персонала для сил безопасности в Мали, Центральноафриканской республике и Сомали. При этом он будет действовать в рамках действующего военного штаба ЕС в Брюсселе.
Опасения Лондона
Ранее Великобритания не хотела согласовывать создание центра. Европейские дипломаты опасались, что Лондон будет использовать эту тему, с одной стороны, во внутриполитической борьбе в преддверии досрочных парламентских выборов, а с другой - в переговорах по Brexit.
Вместе с тем, в обмен на свое согласие Великобритания потребовала гарантий того, что центр в долгосрочной перспективе не превратится в аналог штаб-квартиры НАТО. Лондон хочет сохранить статус-кво, при котором обеспечением европейской безопасности занимается НАТО, и опасается, что ЕС планирует создать параллельную европейскую военную структуру. Как отмечает агентство dpa, эти опасения появились у Лондона в связи с готовящимся выходом из Евросоюза.
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