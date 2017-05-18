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ЕС и США отложили переговоры о запрете ноутбуков на авиарейсах
08:51 18.05.2017 |
Высокопоставленные представители сторон в ходе встречи в Брюсселе вечером в среду, 17 мая, договорились и впредь тесно сотрудничать в сфере обеспечения безопасности на воздушном транспорте и решили продолжить переговоры о запрете провоза ноутбуков в ручной клади на предстоящей неделе в Вашингтоне.
Администрация президента США Дональда Трампа уже на протяжении недели официально рассматривает вопрос о введении запрета на провоз ноутбуков и планшетов на пассажирских авиарейсах из некоторых европейских стран. В марте США и Великобритания ввели такой запрет в отношении целого ряда аэропортов в исламских странах, объяснив это угрозой терроризма.
В результате под действие соответствующего запрета еженедельно подпадают 350 рейсов. В случае обсуждаемого ныне расширения запрета ограничения будут действовать в отношении 390 рейсов в день.
По данным Объединения европейских аэропортов ACI Europe, от 60 до 90 процентов пассажиров, вылетающих из Европы, берут в ручную кладь крупное электронное устройство. Экономические последствия запрета на провоз ноутбуков имели бы серьезные финансовые последствия для авиакомпаний, обслуживающих трансатлантические маршруты, поскольку многие бизнесмены, летающие дорогим бизнес-классом, работают на ноутбуках в дороге.
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