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Улицу перед посольством РФ в США хотят переименовать в честь Немцова
08:21 18.05.2017 |
Комитет по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США поддержал законопроект о переименовании улицы напротив здания посольства России в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
По задумке автора законопроекта, республиканца Марка Рубио, перекресток на Висконсин-авеню будет переименован в "Борис Немцов плаза" и именно такой адрес придется указывать российской дипмиссии.
Как отмечает Би-Би-си, для вступления в силу законопроект должен быть одобрен конгрессом США, а также подписан президентом страны Дональдом Трампом.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года. В преступлении обвиняются пять чеченцев: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они на суде заявили о своей невиновности.
Организаторами убийства следствие считает Руслана Мухудинова, который находится в международным розыске, а также группу неустановленных лиц.
Представители семьи Бориса Немцова не согласны с заключением следствия. Они неоднократно просили допросить по этому делу главу Чечни Рамзана Кадырова и различных высокопоставленных чиновников республики, однако получили отказ.
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