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Самые богатые люди в мире по версии Bloomberg потеряли $35 млрд из-за скандалов с Трампом
08:08 18.05.2017 |
Самые богатые люди в мире по версии Bloobmerg потеряли $35 млрд из-за политических скандалов, разразившихся вокруг президента США Дональда Трампа, сообщает агентство.
Так, Билл Гейтс, занимавший первое место в рейтинге 500 богатейших людей в мире с состоянием в 86,8 млрд потерял на снижении стоимости акций Microsoft 1 млрд. Сооснователь Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивалось в 83,61 млрд и который занимал второе место в рейтинге, потерял 1,7 млрд, спустившись на третье место. Потери владельца крупнейшего в мире ритейлера одежды Inditex Амансио Ортега составили 335 млн. Он занимал третье место в рейтинге с состоянием в $83,2 млрд.
Самые большие потери понес создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Цукерберг занимает пятое место в рейтинге с состоянием в 62,3 млрд, потеряв 2 млрд на падении акций соцсети.
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