Конгресс США принял законопроект о санкциях против России и Ирана за поддержку Асада

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против Ирана и России за «поддержку режима президента Сирии Башара Асада», сообщает The Hill.

В соответствии с законопроектом, санкции сроком до 2021 года могут быть введены в отношении граждан, которые имеют финансовые отношения с сирийским правительством или подконтрольным ему предприятиям. Президент США сможет на индивидуальной основе снять санкции в случае, если будут иметься специальные гарантии или будут вестись мирные переговоры.

«Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. С помощью этих новых санкций мы продолжим закручивать гайки в отношении сирийского режима и самых известных сторонников, включая Иран и Россию», - сказал спикер палаты представителей Пол Райан.

Законопроект позже будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Аналогичный законопроект был предложен в ноябре 2016 года, но не прошел голосование в Сенате.