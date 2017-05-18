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Конгресс США принял законопроект о санкциях против России и Ирана за поддержку Асада
07:54 18.05.2017 |
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против Ирана и России за «поддержку режима президента Сирии Башара Асада», сообщает The Hill.
В соответствии с законопроектом, санкции сроком до 2021 года могут быть введены в отношении граждан, которые имеют финансовые отношения с сирийским правительством или подконтрольным ему предприятиям. Президент США сможет на индивидуальной основе снять санкции в случае, если будут иметься специальные гарантии или будут вестись мирные переговоры.
«Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. С помощью этих новых санкций мы продолжим закручивать гайки в отношении сирийского режима и самых известных сторонников, включая Иран и Россию», - сказал спикер палаты представителей Пол Райан.
Законопроект позже будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
Аналогичный законопроект был предложен в ноябре 2016 года, но не прошел голосование в Сенате.
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