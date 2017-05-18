Букмекеры отмечают резкий рост ставок на импичмент Трампа после скандала с главой ФБР

Онлайн-букмекеры фиксируют резкое увеличение ставок на импичмент Дональда Трампа на фоне скандала с увольнением директора ФБР Джеймса Коми, сообщает Reuters.

По данным специализированного сайта PredictIt, шансы на импичмент президента США в 2017 году выросли до рекордных 30% 16 мая, из-за увеличения объема ставок. В среду, 17 мая, эта вероятность снизилась до 27%, но по-прежнему остается значительно выше уровня прошлого понедельника (7%). Объем торгов также увеличился с 5,5 тыс. ставок на 8 мая до 60,7 тыс. ставок 17 мая.

Британский букмекер Betfair утверждает, что игроки поставили более чем 5000 фунтов ($6470) на то, что Дональд Трамп преждевременно покинет свой пост.

Другой британский букмекер - Ladbrokes - сообщил о 56% вероятности импичмента действующего американского президента, отмечает агентство.

Увеличение ставок произошло после публикации The New York Times, в которой газета сообщила о том, что Трамп в феврале просил главу ФБР Коми прекратить расследование в отношении своего советника Майкла Флинна.