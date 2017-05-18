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США не намерены мешать Ирану экспортировать нефть, подтвердил Трамп
07:38 18.05.2017 |
США не намерены мешать Ирану экспортировать нефть, подтвердил президент США Дональд Трамп.
Трамп направил официальное уведомление госсекретарю и министрам финансов и энергетики о том, что США по-прежнему не нуждаются в импорте нефти из Ирана для собственного рынка - такие уведомления президенты США направляют своим министрам начиная с 2012 года.
"Тем не менее, по мере того как моя администрация осуществляет пересмотр своей политики по Ирану и в соответствии с обязательствами США по Всеобъемлющему плану действий, Соединенные Штаты в настоящее время не предпринимают усилий для сокращения продаж нефти-сырца Ираном", - говорится в уведомлении Трампа, которое распространил Белый дом.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.
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