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Сенат попросил экс-главу ФБР дать показания о вмешательстве РФ в выборы
23:18 17.05.2017 |
Акция протеста против увольнения Джеймса Коми в США
Комитет по разведке Сената США в среду, 17 мая, обратился к экс-главе ФБР Джеймсу Коми с просьбой ответить на вопросы о расследовании возможного вмешательства России в выборы президента. Речь идет о приглашении Коми как на открытые, так и на закрытые заседания комитета.
На минувшей неделе комитет по разведке уже просил Коми ответить на вопросы сенаторов, однако тогда экс-глава спецслужбы отказался. Руководство комитета по разведке рассчитывает, что ситуация может измениться в связи с публикацией газеты The New York Times, в которой идет речь о служебных записках, которые якобы делал Коми о всех своих контактах с президентом США Дональдом Трампом. Судя по информации NYT, содержание как минимум одной из таких записок может свидетельствовать о попытке Трампа повлиять на ход расследования в отношении его бывшего советника Майкл Флинна и его вероятных связей с Россией.
Сенаторы просят доступ к запискам Коми
В связи с публикацией NYT комитет по делам разведки Сената также направил письмо и.о. главы ФБР Эндрю Маккейбу с просьбой предоставить доступ ко всем служебным документам Коми, в которых речь шла о его контактах с Белым домом и министерством юстиции по делу о российском вмешательстве. Замглавы сенатского комитет Марк Уорнер заявил, что ожидает ответа от Маккейба "в течение 72 часов".
Юридический комитет Сената также попросил Маккейба предоставить записки Коми, но не только о его контактах с администрацией Трампа, но и бывшего президента США Барака Обамы. Юридический комитет также обратился к Белому дому с просьбой раскрыть имеющиеся записи разговоров с Коми. Сенаторы рассчитывают получить запрошенную информацию к 24 мая.
Ранее глава комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффец, представляющий Республиканскую партию, отправил запрос в ФБР с требованием предоставить информацию о разговорах Коми с Трампом до 24 мая. Он также пригласил Коми ответить на вопросы комитета по надзору 24 мая.
Генпрокурор под подозрением
Трамп уволил Коми 9 мая, указав, что он "не может эффективно управлять" ведомством и что ФБР необходим новый глава, чтобы восстановить доверие к спецслужбе. Ранее в марте эта спецслужба впервые официально подтвердила, что начала расследование возможного воздействия России на предвыборную президентскую кампанию в США в 2016 году и возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем. Коми в апреле 2017 года заявил на встрече с сенаторами, что Россия продолжает вмешиваться во внутреннюю политику США.
Демократы настаивают на том, что расследовать возможное вмешательство РФ в американские выборы должно не министерство юстиции под руководством генпрокурора Джеффа Сешнса, назначенного Трампом, а независимая комиссия. Кроме того, несколько сенаторов от Демократической партии призывают начать расследование в отношении самого Сешнса, предполагая, что он мог повлиять на увольнение Коми и тем самым нарушить собственное решение о самоотводе по делам, каким-либо образом касающимся предвыборной кампании Трампа.
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