Индия столкнулась с долговой проблемой регионов

Власти Индии, как и экономисты по всему миру, долго игнорировали то, как различные регионы Индии получают финансирование. Как оказалось, власти индийских штатов практически саботируют усилия центрального правительства по снижению долговой нагрузки.

Какой штат Индии, скорее всего, вернет кредит: Бихар, самый бедный в стране, с бюджетным дефицитом почти 6% ВВП штата и огромной дырой в финансах после введения запрета на продажу алкоголя или Гуджарат, относительно процветающий прибрежный регион с дефицитом менее 2%?

Согласно рынку облигаций оба штата кредитоспособны и поэтому платят одну и ту же процентную ставку. Как бы не радовала подобная оценка власти Бихара, это крайне серьезная проблема для всей индийской экономики.

Всего несколько лет назад никто, кроме узких финансовых специалистов, не обращал внимания на то, сколько и как занимают Бихар, Гуджарат и 27 других штатов страны.

Долговое бремя Индии и ее годовой бюджетный дефицит - оба показатели достаточно высокие по стандартам развивающегося рынка - можно отчасти объяснить излишней расточительностью центрального правительства в Дели.

Однако резкий скачок чистой суммы долговых обязательств штатов за последние десять лет со 154 млрд рупий в 2006 г. ($3,3 млрд) до примерно 3,9 трлн рупий ($60,4 млрд) в недавно закончившемся финансовом году означает, что они теперь нуждаются почти в таком же объеме финансирования, как и центр.

Сдвиг финансовой тяжести с Дели в сторону штатов вызывает серьезную озабоченность. Во-первых, существует статистический вакуум: документы о бюджете штатов публикуются, если это делается, центральными властями с опозданием более чем на год.

И хотя центральное правительство пытается изо всех сил сократить бюджетный дефицит, так как выплаты по процентам съедают примерно треть налоговых поступлений страны, главные министры штатов, не жалея, тратят большую часть своих сбережений.

Все это привело к тому, что общий бюджетный дефицит штатов и центрального правительства оказался на одном и том же уровне, а кредитный рейтинг Индии лишь на один пункт выше "мусорного", отмечает британский журнал The Economist.

Инвесторы продолжают давать деньги всем штатам по одинаковой ставке по одной причине: центральное правительство, несмотря на публичное недовольство, дает понять, что позаботится о штатах, которые окажутся в трудном положении.

Власти также призывают государственные банки, пенсионные фонды и страховые компании выдавать кредиты.

Так что у главных министров штатов есть все основания увеличивать размер искусственно дешевого долга, причем на существующее ограничение дефицита в 3% почти никто не обращает внимания.

Некоторые штаты далеко вошли в "красную зону" из-за резкого снижения доходов. Более того, ряд регионов планируют ввести у себя такой же "сухой закон", как в Бихаре, хотя продажа алкоголя приносит более четверти поступлений в казну штатов. Неожиданная "демонетизация" в ноябре 2016 г. затормозила строительство, а вместе с ним и приток денежных средств от государственных разрешений и пошлин.

Возросшие трансферы центрального правительства лишь частично покрывают имеющийся дефицит.

Между тем, расточительность штатов толкает вверх процентные ставки, по которым центральное правительство платит по долгам, так как возрастает риск того, что ему придется спасать обанкротившийся регионы.

Но это также имеет и более широкий эффект. В Индии существует дефицит капитала, а приток иностранных денег ограничен, поэтому штаты конкурируют с компаниями и потребителями на средства из одних и тех же источников.

В связи с тем, что облигации штатов менее ликвидны, чем бумаги центрального правительства, они платят премиальную надбавку для привлечения инвесторов. Недавно она была 0,4%, а теперь 1%.

Согласно данным JPMorgan Chase некоторые штаты увеличили заимствование на 32% в завершившемся в марте финансовом году после роста на 25% в предыдущие 12 месяцев. Даже для быстрорастущей экономики этого достаточно, чтобы инвесторы начали нервничать.