Финансовые новости
- |
- 17.05.17
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Выборы в Иране: что нужно знать
15:44 17.05.2017 |
В пятницу в Иране пройдут президентские выборы, интрига на которых, похоже, сохранится до последнего. И реформистские силы, и консерваторы имеют шансы на успех. Оба лагеря сейчас делают все возможное, чтобы добиться победы уже в первом туре.
Интересно, что бывший лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад к выборам допущен не был.
Основная борьба развернется между действующим президентом Ирана Хасаном Роухани и сторонником "жесткой линии" Ибрагимом Раиси.
Некоторые в Иране шутят, что это будет борьба "белого" с "черным", поскольку Роухани носит белую чалму, а Раиси - черную.
В 2009 году выборы президента закончились массовыми акциями протеста, с жертвами и сотнями арестов.
Президент является высшим выборным должностным лицом в Иране и главой исполнительной власти.
Кто такой Эбрахим Раиси?
Раиси - консервативный священнослужитель и "сеид" - так в шиитской традиции называют тех, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. Ему 56 лет.
Он ученый-богослов и сторонник жестких мер. Раиси сделал успешную карьеру в юриспруденции, уже в 25 лет став заместителем главного прокурора Тегерана. В 1988 году он был одним из четырех судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти".
Эти комиссии приговорили к казни более четырех тысяч политических заключенных.
В 2010 году Раиси лично отвечал за казнь девяти демонстрантов.
Считается, что его поддерживает духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Раиси не часто упоминается в государственных СМИ Ирана.
Зато его кандидатуру активно обсуждают в иранском сегменте соцсетей и на персидских телеканалах, базирующихся за пределами Ирана.
Кто такой Хасан Роухани?
Хасан Роухани считает ядерную сделку одним из своих наиболее значительных успехов на посту президента
Ключевое слово в политическом лексиконе Роухани - умеренность.
Он был избран президентом Ирана в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.
Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.
В ходе кампании Роухани опирается на поддержку реформистов во главе с экс-президентом Мохаммадом Хатами, которого в период нахождения у власти (1997-2005) порой называли "иранским Горбачевым".
"Несмотря на проблемы, сложности и бремя ожиданий, правление Роухани было очень успешным. Голосуя за него, мы голосуем за свободу мысли, правосудие, диалог, обеспечение прав граждан, социальную справедливость", - заявил Хатами.
Он также отметил заслуги Роухани в борьбе с инфляцией, которая за годы правления президента сократилась с 40% до 9,5% в год.
Роухани - высокообразованный шиитский богослов и правовед. Защитил докторскую диссертацию в Каледонском университете в Глазго.
Владеет арабским, английским, французским, немецким и русским языками.
Что значат выборы в Иране для России?
Итоги голосования зададут тон политическим дебатам в Иране на ближайшие несколько месяцев. Но это вряд ли отразится на отношениях Тегерана и Москвы.
Во-первых, президент - это не самое важное лицо в стране.
Большей властью обладает Верховный лидер Ирана, под контролем которого находятся вооруженные силы, судебная система, государственное телевидение и другие ключевые правительственные организации. Верховный лидер определяет и внешнюю политику страны.
При этом контакты Тегерана с Москвой идут на различных уровнях и по широкому кругу вопросов, поэтому влияние каждого конкретного политика на состояние двусторонних отношений весьма лимитировано.
Военная часть иранско-российского сотрудничества контролируется Корпусом стражей исламской революции - самой мощной военной машиной Ирана. Нет никаких признаков того, что в их политике намечаются какие бы то ни было изменения.
Во-вторых, как отмечают эксперты, Россия готова к любому результату выборов.
"Возможная победа радикалов приемлема для Москвы в той же степени, что и победа Роухани", - сказал в интервью Би-би-си директор Центра анализа ближневосточных конфликтов при Институте США и Канады РАН Александр Шумилин.
Он также отметил, что, судя по заявлениям политиков, никто из фаворитов президентской гонки не собирается резко менять политику в отношении России.
"В данный момент отношения Ирана и России носят характер стратегического партнерства, поэтому результаты выборов на контакты стран вряд ли повлияют", - заметила в интервью Би-би-си востоковед Елена Супонина.
Почему эти выборы важны?
Иран - важный игрок на Ближнем Востоке. Тегеран продолжает работу над своей ядерной программой.
Интервенция Ирана в Сирии, его новый альянс с Россией и поддержка шиитского правительства в Ираке заставляют многих политиков видеть в Иране одновременно и угрозу, и силу, которая способна решить многие вопросы в регионе.
Верховный лидер Ирана может контролировать деятельность президента. С формальной точки зрения, президент - фигура весьма влиятельная. Но фактически никто не рискует спорить с духовным лидером страны. Ведь ослушаться его, в глазах иранцев, - значит, спорить с законами ислама.
Но нынешнему Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи 76 лет, и у него плохое здоровье. А это повышает значимость предстоящих президентских выборов.
Традиционное разделение на консерваторов и реформистов мутировало: консерваторы раскололись на сторонников жесткой линии и прагматиков, в то время как многие реформисты приблизились к позициям прагматиков.
Какие вопросы волнуют избирателей?
Один из основных вопросов на повестке дня - экономика.
Ирану срочно нужны огромные иностранные вливания для восстановления стареющей инфраструктуры в промышленности, энергетике и строительстве.
Людей также волнует проблема безработицы и рост разрыва между самыми богатыми и самыми бедными. Раиси пытается активно играть на этом, представляя себя как защитника обездоленных.
Например, он пообещал втрое увеличить пособия для безработных и бедняков. Роухани же выступает за системные реформы и инвестиции в инфраструктуру страны.
Ключевыми являются вопросы свободы слова, а также личных свобод. В Иране сейчас блокируются "Фейсбук", "Твиттер" и Youtube. Однако работает мессенджер Telegram и сеть Instagram.
Раиси, в отличие от Роухани, считает, что их тоже нужно блокировать. Консервативный кандидат также хочет ужесточить контроль за тем, как и какую одежду носят жители Ирана.
Например, сейчас многие девушки носят хиджаб так, что из-под платка видны волосы, или надевают довольно обтягивающие платья.
При Роухани полиция относилась к этому терпимо. Но Раиси считает, что с такой "вольницей" нужно заканчивать.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Трудовой стаж для выхода на пенсию хотят поднять до 35 лет
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС подписал безвизовый режим для Украины
|Скрепы — в катакомбы! УПЦ МП заставят клеймить сепаратистов
|Гройсман предлагает повысить соцстандарты с 1 октября вместо 1 декабря в связи с наличием средств
|Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выборы в Иране: что нужно знать
|Конгресс США потребовал от ФБР записи со встреч Коми с Трампом
|Информация, которую Трамп якобы раскрыл Лаврову, Вашингтону передал Израиль - NYT
|В Австрии принят пакет мер по интеграции беженцев, предусматривающий запрет на бесплатную раздачу Корана
|Белый дом: Трамп не просил ФБР прекратить дело Флинна
Американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, утверждают, что президент США Дональд Трамп просил Джеймса Коми, когда тот занимал должность директора ФБР, прекратить расследование связей своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.
|Первая встреча Трампа с Эрдоганом прошла на фоне конфликта из-за курдов
Это интересно
|Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby
|Суд запретил ведущему инженеру Uber работать над ключевой технологией беспилотника по иску Waymo
|В Сингапуре построили гигантский автомат по продаже суперкаров
|Эксперты в области кибербезопасности разглядели северокорейский след у вируса WannaCry - СМИ
|SpaceX компенсирует сотрудникам $4 млн за отсутствие перерывов
|Что мешает молодым начальникам завоевать доверие подчиненных
|Из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями