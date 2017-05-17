Конгресс США потребовал от ФБР записи со встреч Коми с Трампом

Конгресс США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми после публикации New York Times.

Как сообщает Би-Би-си, в письме, направленном председателем комитета палаты представителей конгресса США по надзору и государственной реформе, республиканцем Джейсоном Чаффетсом, говорится, что необходимые документы должны быть предоставлены не позднее 24 мая.

Чаффетс обратился в ФБР после публикации американских СМИ, где утверждалось, что Трамп просил Коми прекратить расследование связей своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.

Белый дом отрицает эти обвинения.

"В то время как президент неоднократно выражал свое мнение о том, что генерал Флинн - это достойный человек, который служил и защищал нашу страну, президент никогда не просил Джеймса Коми или кого-либо другого закрыть какое-либо расследование, включая расследование, касающееся генерала Флинна", - говорится в сообщении Белого дома.

"Забыть об этом"

Согласно публикации New York Times, Коми тщательно документировал все встречи и разговоры с президентом.

На следующий день после отставки Флинна Коми составил служебную записку по итогам очередного разговора с Трампом.

По данным издания, в документе говорилось, что Трамп попросил "забыть" о произошедшем с Флинном.

О существовании этой записки сообщала и телекомпания Си-эн-эн, также ссылавшаяся на анонимные источники. Однако достать копию этого документа журналисты не смогли.

В заявлении конгресса говорится, что если такая записка действительно была, это ставит вопрос о том, не пытался ли Трамп повлиять или помешать расследованию ФБР в отношении Флинна.

Майкл Флинн ушел с должности советника по нацбезопасности в феврале. Он оставил пост в связи с тем, что скрыл от руководства США информацию о своих беседах с российским послом в США Сергеем Кисляком, во время которых обсуждались санкции против России.

Джеймса Коми был уволен с поста директора ФБР 10 мая. Президент объяснил свое решение тем, что Коми больше не подходит для этой работы. Оппозиция раскритиковала решение президента, обвинив его в попытке повлиять на расследование связей кампании Трампа с Россией, которым руководил Коми.