Информация, которую Трамп якобы раскрыл Лаврову, Вашингтону передал Израиль - NYT

Секретная информация, которую президент США Дональд Трамп раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку в ходе недавних переговоров в Вашингтоне, была предоставлена США Израилем, сообщила во вторник газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники в американской администрации.

В израильском правительстве эту информацию газете не подтвердили.

"Отношения Израиля в сфере обмена данными разведки с США полностью конфиденциальны, и мы с нетерпением ждем укрепления этих отношений в ближайшие годы с президентом Трампом у власти", - сообщил посол Израиля в США Рон Дермер в письменном заявлении "Нью-Йорк таймс".

Газета отметила, что Израиль является для США одним из основных ресурсов разведывательных данных на Ближнем Востоке.

Накануне газета "Вашингтон пост" сообщила, что президент США Д.Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся "Исламского государства". В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он на своей странице в "Твиттере".

