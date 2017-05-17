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Белый дом: Трамп не просил ФБР прекратить дело Флинна
07:49 17.05.2017 |
Американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, утверждают, что президент США Дональд Трамп просил Джеймса Коми, когда тот занимал должность директора ФБР, прекратить расследование связей своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией. Белый дом назвал эти сообщения неправдой, пишет Би-Би-си.
С утверждениями об этом выступила New York Times со ссылкой на двух человек, которые якобы видели записку, написанную Коми. О существовании этой записки также сообщает CNN, также ссылающаяся на анонимные источники.
"Надеюсь, вы сможете забыть об этом", - якобы сказал Трамп Коми, согласно этой записке. New York Times утверждает, что Коми составил записку сразу после встречи с президентом, которая состоялась на следующий день после отставки Флинна, пишет NYT.
Белый дом отрицает, что Трамп пытался повлиять на расследование.
"В то время как президент неоднократно выражал свое мнение о том, что генерал Флинн - это достойный человек, который служил и защищал нашу страну, президент никогда не просил Джеймса Коми или кого-либо другого закрыть какое-либо расследование, включая расследование, касающееся генерала Флинна", - говорится в сообщении Белого дома.
Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми 10 мая. Президент объяснил свое решение тем, что Коми больше не подходит для этой работы. Оппозиция раскритиковала решение президента, обвинив его в попытке повлиять на расследование связей кампании Трампа с Россией, которым руководил Коми.
Майкл Флинн ушел с должности советника по нацбезопасности в феврале. Он оставил пост в связи с тем, что скрыл от руководства США информацию о своих беседах с российским послом в США Сергеем Кисляком, во время которых обсуждались санкции в отношении РФ.
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|Белый дом: Трамп не просил ФБР прекратить дело Флинна
Американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, утверждают, что президент США Дональд Трамп просил Джеймса Коми, когда тот занимал должность директора ФБР, прекратить расследование связей своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.
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