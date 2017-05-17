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Первая встреча Трампа с Эрдоганом прошла на фоне конфликта из-за курдов
23:30 16.05.2017 |
Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 мая, впервые принял в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На совместной пресс-конференции лидеры двух стран сконцентрировались, в первую очередь, на вопросах борьбы с терроризмом. Трамп заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Анкару в борьбе с такими террористическими группировками, как "Исламское государство" и Рабочая партия Курдистана, которую признали террористической как в Турции, так и в США и Евросоюзе.
Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что террористическим организациям нет места в будущем "нашего региона", однако упомянул в этом контексте также курдскую партию "Демократический союз" и ее вооруженное крыло - Отряды народной самообороны. По его словам, взаимодействие с этими организациями как с партнерами "абсолютно неприемлемо" и было бы нарушением уже достигнутых договоренностей. Эрдоган также упомянул об ожиданиях Анкары в связи с последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США и которого Турция считает организатором попытки госпереворота в июле 2016 года.
Лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы журналистов, удалившись сразу после того, как каждый из них сделал свое заявление. Таким образом, несмотря на взаимные заверения в намерении налаживать экономические отношения и сотрудничать в борьбе с террористами, ключевые разногласия между Анкарой и Вашингтоном сохраняются.
Ранее на минувшей неделе Трамп, несмотря на протесты Анкары, одобрил план военной помощи "Силам демократической Сирии", которые состоят, в основном, из курдских Отрядов народной самообороны. Турция, в свою очередь, проводит военные операции в Сирии и Ираке против курдских отрядов, пытаясь помешать возникновению на своей границе нового государства - Западного Курдистана. В апреле турецкие самолеты подвергли бомбардировке курдские отряды, которые находились всего в 10 километрах от позиций американских солдат.
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