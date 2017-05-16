Суд не разрешил Брюсселю самостоятельно заключать торговые соглашения

Суд Европейского Союза признал, что некоторые пункты подготовленного соглашения о свободной торговле между ЕС и Сингапуром требуют одобрения стран ЕС. Таким образом, органы Евросоюза не могут заключать подобные соглашения по своему усмотрению, и у национальных парламентов сохраняется возможность их блокировки. Соответствующее решение было вынесено судом во вторник, 16 мя.

Еврокомиссия под руководством Жана-Клода Юнкера стремилась исключить влияние национальных парламентов из процесса принятия соглашений о свободной торговле. По мнению представителей Еврокомиссии, решение суда может "парализовать" торговую политику ЕС, пишет агентство dpa. Теоретически вето всего одного национального парламента достаточно для блокировки соглашения.

В 2016 году возникли сложности с ратификацией соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой (CETA), после того как несколько регионов Бельгии отказались одобрить соглашение. На улаживание спорных моментов потребовалось несколько месяцев.