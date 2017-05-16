S&P понизило прогноз по рейтингу Moody's на фоне покупки голландского Bureau van Dijk

S&P Global Ratings пересмотрело прогноз рейтинга владельца агентства Moody's и понизило его до «негативного» со «стабильного», а также подтвердило рейтинги компании на уровне «BBB+/A-2», сообщает рейтинговое агентство.

«Пересмотр прогноза отражает заявление Moody's о том, что оно заключило соглашение о приобретении Bureau van Dijk Electronic Publishing приблизительно за $3,27 млрд и что оно рассчитывает профинансировать сделку при помощи дополнительных займов и офшорных денежных средств», - отмечает аналитик S&P Global Ratings Минеш Патель.

Агентство ожидает, что таким образом левередж компании с учетом покупки сохранится выше 2,8х в 2017 году и останется выше целевого показателя в 2,0х в 2019 году.

Владелец международного рейтингового агентства Moody's - Moody's Corporation - сообщил о покупке у шведской частной инвестиционной компании EQT голландского поставщика бизнес-информации Bureau van Dijk за €3 млрд. Стороны уже подписали окончательное соглашение.