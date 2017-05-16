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Макрон назначил новым премьером Франции Эдуара Филиппа
18:15 15.05.2017 |
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны. Как сообщает Би-Би-си, правительство возглавит 46-летний Эдуар Филипп, мэр города Гавр.
"Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", - сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алекси Колер.
Церемония вступления премьера в должность должна состояться до конца понедельника.
Эдуар Филипп еще во время учебы в Институте политических исследований в Париже вступил в Социалистическую партию и участвовал в политической кампании Мишеля Рокара, занимавшего тогда пост премьер-министра страны.
Позже политические взгляды Филиппа сместились вправо. После окончания учебы он поступил на работу в государственный совет Франции, где занимался государственными закупками.
В 2008 году Эдуар Филипп был избран членом Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5, а вВ 2010 году он стал мэром Гавра.
До начала 2017 года Филипп занимал должность пресс-секретаря одного из лидеров партии "Республиканцы" Алена Жюппе. После того как Жюппе не удалось стать кандидатом в президенты Франции от "Республиканцев", Филипп поддержал Макрона.
"Кто такой Макрон? Для тех, кто находится под впечатлением от его власти и реформистской риторики, он будет внебрачным сыном [Джона] Кеннеди и Мендес-Франса (председателя совета министров во Франции в 1950-х годах). Но это, кажется, не так. У первого было больше харизмы, а последний был более принципиальным. Для других он будет Брутом, приемным сыном Цезаря", - сказал ранее о Макроне Эдуар Филипп.
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