США: ракетная программа КНДР - признак паранойи Ким Чен Ына

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в связи с очередным испытанием северокорейской баллистической ракеты обвинила лидера КНДР Ким Чен Ына в том, что тот пребывает в состоянии паранойи.

В интервью телеканалу ABC News она высказала предположение, что испытания стали ответом на вступление в должность нового президента Южной Кореи.

США продолжат оказывать давление на Пхеньян, пообещала Хейли.

Как заявили официальные представители Японии, максимальная высота полета ракеты, запущенной с полигона в Кусоне на северо-западе КНДР, достигла 2 тыс. км.

Недавно избранный президент Южной Кореи Мун Чже Ин, активный сторонник диалога с Севером, назвал этот запуск необдуманной провокацией.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал к более жестким санкциям в отношении Северной Кореи.

Китай призывает все стороны к сдержанности.

Встречи не будет

Серия ракетных испытаний, проведенных в этом году Северной Кореей, несмотря на запрет со стороны ООН, вызвала международную озабоченность и повысила напряженность в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном.

Два пуска, осуществленных в апреле, окончились неудачей: обе ракеты взорвались в первые минуты полета.

Недавно Северная Корея заявила, что готова будет провести переговоры с США "при благоприятных условиях" после того, как Дональд Трамп сказал, что счел бы за честь встретиться с Ким Чен Ыном, если позволят обстоятельства.

Однако Никки Хейли дала понять, что запуск ракет - это не способ добиться такой встречи.

"Пока он не выполнит наши условия, мы не сядем за стол переговоров", - отметила она.

У Пхеньяна появилась новая ракета?

Подробности этого запуска еще изучаются, но некоторые аналитики уже говорят, что в ходе испытаний удалось увеличить дальность полета по сравнению с предыдущими ракетами.

В министерстве обороны Японии сообщили, что прежде, чем упасть в Японском море, ракета пробыла в полете 30 минут, что может говорить в пользу того, что был испытан новый вид ракет.

По словам министра обороны Томоми Инады, высота полета ракеты превысила 2 тыс. км, что превышает показатели запущенной в феврале ракеты среднего радиуса действия.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) потенциально могут подниматься на высоту в сотни километров, выходя далеко за пределы земной атмосферы.

По словам экспертов, такая высота подъема ракеты свидетельствует о том, что она была запущена по очень крутой траектории, что сократило фактическую дальность стрельбы (700 км).

Если бы траектория запуска была обычной, то есть более пологой, то дальность была бы не менее 4 тыс. км.

В заявлении Тихоокеанского командования вооружённых сил США говорится, что военные проводят оценку этого типа ракеты, но характеристики ее полета не соответствуют МБР, способной достичь основной территории США (а это около 6 тыс. км)

Считается, что Северная Корея разрабатывает два варианта МБР, но ни один из них еще не был испытан в полете.

Комментарий корреспондента Би-би-си в Южной Корее Стивена Эванса:

Если расчеты японских аналитиков верны, и ракета в самом деле достигла высоты в 2 тыс. км, это значит, что Северная Корея весьма далеко продвинулась в ракетных технологиях.

Два предыдущих испытания закончились провалом, так что о надежности этих технологий говорить рано.

Однако на военном параде в Пхеньяне в апреле некоторые эксперты углядели предположительно новую ракету, которая может быть отнесена к классу МБР (хотя Дональд Трамп и говорил, что до этого не дойдет).

В частности, к такому выводу пришел Джеффри Люис из Центра исследования проблем нераспространения им. Джеймса Мартина в Калифорнии.

Но можно ли с уверенностью сказать, что эта ракета и есть МБР?

Ясно одно: Северная Корея наверняка раструбит на весь мир о своем успехе, если у нее появилась возможность поражать американские военные базы на Гуаме, расположенные в 3400 км от Пхеньяна. Так что Трампу придется срочно думать, что с этим делать.

Как отреагировали другие страны?

Сразу после запуска президент Южной Кореи созвал экстренное совещание совета безопасности страны.

"Президент отметил, что хотя возможность диалога между Южной и Северной Кореей остается открытой, такой диалог состоится лишь в случае, если Север продемонстрирует изменение своей позиции", - сообщил пресс-секретарь Мун Чже Ина.

В свою очередь представитель правящей партии Южной Кореи на крупном саммите в Китае, по некоторым данным, прямо заявил северокорейской делегации, что Сеул решительно осуждает эти ракетные испытания.

В Белом доме отметили, что Дональд Трамп "не может себе представить, чтобы Россия была довольна этим", поскольку ракета упала недалеко от российской территории.

Позже представитель Кремля подтвердил, что президент России выразил озабоченность в связи с этим запуском.

Тем временем Китай, единственный значимый союзник КНДР, после северокорейских испытаний призвал к сдержанности все заинтересованные стороны.

Каковы сегодня отношения между США и КНДР?

Северная Корея, несмотря на санкции ООН, провела уже 5 ядерных испытаний и продолжает разработку ракет дальнего радиуса действия.

По имеющимся данным, она продолжает работы по уменьшению размеров ядерных боеголовок с тем, чтобы ими можно было оснастить ракеты, способные достичь территории США.

Вашингтон же обвиняет членов Совета безопасности ООН в том, что они не в полной мере выполняют существующий режим санкций в отношении Северной Кореи.

США призывают Китай использовать свои торговые связи с Северной Кореей в качестве инструмента воздействия на Пхеньян.