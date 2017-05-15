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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

КНДР совершила успешный запуск ракеты, которая может нести крупную ядерную боеголовку

08:14 15.05.2017 |

Мир

 

КНДР успешно запустила ракету средней дальности, сообщает северокорейское официальное агентство ЦТАК.

В сообщении уточняется, что в ходе запуска была протестирована возможность ракеты нести крупную ядерную боеголовку.

Ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать риску безопасность соседних стран, говорится в сообщении. По данным ЦТАК, ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км.

Южнокорейское агентство Ренхап уточняет со ссылкой на телевидение КНДР, что запущенная ракета называется "Хвасон-12".

Об очередном испытании ракеты в Северной Корее стало известно в ночь на 14 мая. По данным источников CNN, ракета упала в 100 км от Владивостока.

В министерстве обороны России, однако, сообщили, что ракета пролетела в 500 км от российской границы и упала в Японском море.

КНДР в апреле провела два тестовых запуска, которые окончились неудачей - обе ракеты взорвались в первые минуты полета.

Власти США и Южной Кореи осудили запуск ракеты 14 мая. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "пребывает в состоянии паранойи".

Сообщалось также, что запуск ракеты обсудили председатель КНР Си Цзиньпинь и президент России Владимир Путин. "Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация, и как растет напряженность", - сказал 14 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По материалам: Би-Би-си
 

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