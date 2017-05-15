Тиллерсон исключил возможность перезагрузки отношений с РФ

Рекс Тиллерсон с Сергеем Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не пытается начать отношения с Россией "с чистого листа". "Такие термины, как "перезагрузка" используются слишком часто. Нельзя перезагрузить, нельзя стереть прошлое, нельзя начать с чистого листа. Мы начинаем с того, что уже есть", - сказал Тиллерсон в интервью телеканалу NBC в воскресенье, 14 мая.

Есть широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений Вашингтона и Москвы, в том числе вмешательство России в выборы в США, отметил политик. "Я думаю, оно хорошо задокументировано, природа этого вмешательства понятна и здесь, и в любом другом месте", - добавил Тиллерсон.

Ранее, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Вашингтон встретился сначала с Тиллерсоном, а затем с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп и Лавров позитивно оценили результаты встречи в Вашингтоне. В то же время Рекс Тиллерсон исключил снятие санкций США до отмены шагов, вызвавших их введение.