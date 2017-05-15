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Тиллерсон исключил возможность перезагрузки отношений с РФ
08:00 15.05.2017 |
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не пытается начать отношения с Россией "с чистого листа". "Такие термины, как "перезагрузка" используются слишком часто. Нельзя перезагрузить, нельзя стереть прошлое, нельзя начать с чистого листа. Мы начинаем с того, что уже есть", - сказал Тиллерсон в интервью телеканалу NBC в воскресенье, 14 мая.
Есть широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений Вашингтона и Москвы, в том числе вмешательство России в выборы в США, отметил политик. "Я думаю, оно хорошо задокументировано, природа этого вмешательства понятна и здесь, и в любом другом месте", - добавил Тиллерсон.
Ранее, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Вашингтон встретился сначала с Тиллерсоном, а затем с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп и Лавров позитивно оценили результаты встречи в Вашингтоне. В то же время Рекс Тиллерсон исключил снятие санкций США до отмены шагов, вызвавших их введение.
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