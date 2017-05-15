На региональных выборах побеждает партия Меркель

Ангела Меркель и Армин Лашет

На земельных выборах в Северном Рейне - Вестфалии лидирует Христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом (Armin Laschet) с результатом в 33 процента голосов. Таковы предварительные итоги голосования, обнародованные в ночь на понедельник, 15 мая. У Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 31,2 процента.

Либеральная СвДП получает 12,6 процента, "Союз-90"/"зеленые" - 6,4 процента, Левая партия - 4,9 процента голосов. У правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 7,4, у Партии пиратов - ровно 1 процент. Другие партии набирают в сумме 3,5 процента.

Кандидат от СДПГ, премьер-министр земли - Ханнелоре Крафт (Hannelore Kraft) объявила, что уходит в отставку со своего поста вице-председателя СДПГ и председателя партии земли Северный Рейн - Вестфалия.По сравнению с результатом прошлых выборов партия потеряла более 8 процентов голосов.

Варианты коалиции

У власти в Северном Рейне - Вестфалии до выборов находились социал-демократы в коалиции с "зелеными". Учитывая первые результаты выборов, возможны несколько вариантов коалиции.

Реалистичным остается вариант так называемой "большой коалиции" консерваторов и социал-демократов, действующей и на общефедеральном уровне. Возможна также традиционная коалиция ХДС и СвДП. Ее создание зависит от того, какие партии преодолеют пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в ландтаг.

Почему важен итог выборов в Северном Рейне-Вестфалии

Земельные выборы в Северном Рейне - Вестфалии называют "малыми всеобщими" или генеральной репетицией голосования 24 сентября, когда в Германии будут избирать новый состав бундестага, а он после этого - канцлера. От исхода дуэли между Ханнелоре Крафт и Армином Лашетом во многом зависят и шансы кандидатов в канцлеры Германии - председателя ХДС Ангелы Меркель (Angela Merkel), возглавляющей сейчас правительство страны, и ее социал-демократического соперника Мартина Шульца (Martin Schulz).

По площади Северный Рейн - Вестфалия - только четвертая из 16 федеральных земель ФРГ, но по численности населения - первая. Здесь проживает почти четверть всех немецких избирателей - более 13 миллионов. В прошлом расстановка политических сил в Северном Рейне - Вестфалии не раз становилась моделью для центрального правительства.