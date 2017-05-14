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Власти Японии раскрыли список "черных" работодателей
12:41 13.05.2017 |
Японское правительство впервые опубликовало общенациональный список из более чем 300 компаний, нарушивших трудовое законодательство, надеясь, что эта тактика обнародования компаний-нарушителей поможет устранить злоупотребления и предотвратить "кароши", или смерть от переутомления, пишет Reuters.
В списке, опубликованном на этой неделе на веб-сайте министерства труда, такие крупные компании, как рекламное агентство Dentsu Inc и производитель электроники Panasonic Corp, подверглись критике за нелегальные сверхурочные часы, а местная единица Japan Post - дочерняя компания Japan Post Holdings Co - упоминается за неспособность сообщать о производственной травме.
Нарушения, такие как незаконная переработка, стали столь распространенным явлением в Японии за последнее десятилетие, что такие компании были попали в "черный список" в средствах массовой информации. Общественное возмущение в связи с продолжительным рабочим временем и самоубийством молодого рабочего в Дэнцу в 2015 г., позднее принятого правительством в качестве понятия "кароши", побудило премьер-министра Синдзо Абэ сделать трудовую реформу основной политикой кабинета министров.
В список министерства труда входят 334 компании, которые получили предупреждения о чрезмерной сверхурочной работе и других нарушениях труда в период между октябрем и мартом. Региональные бюро по трудоустройству уже в индивидуальном порядке сделали эти списки общедоступными, хотя иногда они скрывали имена компаний.
Однако не все компании, участвующие в расследовании, публикуются или включаются в список, сказал представитель министерства труда. Министерство обнародует названия компаний только тогда, когда, по его мнению, это будет способствовать поощрению соблюдения законодательства.
Общенациональный список будет обновляться каждый месяц.
Правительство Абэ в марте одобрило план действий для радикальных реформ практики найма, включая ограничения сверхурочной работы и более высокую оплату труда для работающих неполный рабочий день и контрактников.
Эти предложения, которые могут вступить в силу с 2019 г., только добавят напряжения, которые уже испытывают компании, борющиеся с растущим дефицитом рабочей силы из-за быстростареющего населения.
Однако юристы и активисты заявили, что меры, предложенные правительством до сих пор, недостаточно глубоки.
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