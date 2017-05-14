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Трамп приказал правительству США переходить на облачные технологии
11:50 13.05.2017 |
В четверг, 11 мая, президент США Дональд Трамп подписал долгожданный приказ, регулирующий сферу кибербезопасности. Американский лидер призвал правительство переходить на использование облачных технологий и модернизировать свою IT-инфраструктуру.
Документ был разработан с целью «централизовать риск» и подтолкнуть госслужбы к использованию общекорпоративных сервисов, сообщил советник президента по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт (Tom Bossert). «Нам необходимо переходить на облачные сервисы и стараться защитить себя, а не заниматься дроблением нашей концепции кибербезопасности», - подчеркнул Боссерт.
Как отметил советник, на обеспечение безопасности старых правительственных IT-систем было потрачено слишком много средств и времени. В связи с этим Трамп приказал руководителям госслужб при переходе на новые IT-сервисы отдавать предпочтение общекорпоративным сервисам.
В планы по модернизации правительственной IT-инфраструктуры также входит переход госслужб на использование одной или более консолидированных сетей. Целью является превращение правительственной IT-инфраструктуры в одну общую федеральную корпоративную систему. Данная мера необходима для точной оценки существующих угроз и разработки эффективных мер для борьбы с ними, пояснил Боссерт.
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