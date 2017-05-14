Трамп приказал правительству США переходить на облачные технологии

В четверг, 11 мая, президент США Дональд Трамп подписал долгожданный приказ, регулирующий сферу кибербезопасности. Американский лидер призвал правительство переходить на использование облачных технологий и модернизировать свою IT-инфраструктуру.

Документ был разработан с целью «централизовать риск» и подтолкнуть госслужбы к использованию общекорпоративных сервисов, сообщил советник президента по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт (Tom Bossert). «Нам необходимо переходить на облачные сервисы и стараться защитить себя, а не заниматься дроблением нашей концепции кибербезопасности», - подчеркнул Боссерт.

Как отметил советник, на обеспечение безопасности старых правительственных IT-систем было потрачено слишком много средств и времени. В связи с этим Трамп приказал руководителям госслужб при переходе на новые IT-сервисы отдавать предпочтение общекорпоративным сервисам.

В планы по модернизации правительственной IT-инфраструктуры также входит переход госслужб на использование одной или более консолидированных сетей. Целью является превращение правительственной IT-инфраструктуры в одну общую федеральную корпоративную систему. Данная мера необходима для точной оценки существующих угроз и разработки эффективных мер для борьбы с ними, пояснил Боссерт.

