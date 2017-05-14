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Информация об агентстве
ЕС предложил США обсудить запрет на ноутбуки в ручной клади
08:36 13.05.2017 |
Власти США и Евросоюза намерены обсудить возможность введения запрета на провоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на рейсах в американские аэропорты, сообщает Би-Би-си.
"Евросоюз предложил [представителям] США приехать в Брюссель на следующей неделе для переговоров на политическом и экспертом уровне... чтобы вместе оценить потенциальные риски и рассмотреть следующие шаги", - заявила представительница ЕС.
При этом она отметила, что комиссар Еврокомиссии по транспорту Виолета Булк говорила о рисках, которые могут возникнуть при сдаче большого количества электронных устройств в багажное отделение самолета.
В четверг министр внутренней безопасности США Джон Келли провел переговоры с представителями нескольких американских авиалиний.
По данным источника агентства Рейтер, правительство США склоняется к тому, что запрет может вступить в силу в ближайшее время.
В марте американские власти ввели запрет на провоз в ручной клади электронных устройств для пассажиров, прилетающих из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В список попали прямые рейсы из 10 аэропортов в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Кувейта, Марокко, Катара и ОАЭ.
Новые требования коснулись и пассажиров, следующих в США транзитом через эти аэропорты, независимо от того, в какой стране находилась исходная точка их маршрута.
Параллельно аналогичные правила ввели и власти Британии.
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