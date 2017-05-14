Саудиты вложат $40 млрд в инфраструктуру США

Саудовская Аравия планирует существенно укрепить связи с президентом Дональдом Трампом, совершив беспрецедентные инвестиции в США.

По словам источников агентства Bloomberg в Белом доме, суверенный фонд Саудовской Аравии намерен объявить о своих планах инвестировать в инфраструктуру США около $40 млрд. Информация о масштабных инвестициях будет обнародована во время визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Известно также, что зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер сыграл решающую роль в этом вопросе.

Стоит отметить, что еще в декабре власти Саудовской Аравии приняли решение приостановить инвестиции в США на фоне победы Дональда Трампа и его антиисламской риторики.

Издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что Саудовская Аравия приняла решение пересмотреть свою "финансовую стратегию" в отношении Соединенных Штатов Америки из-за двух факторов: победы Трампа и принятия Сенатом и Конгрессом США законопроекта, который разрешает в судебном порядке преследовать государства, поддерживающие деятельность террористов в США.

Иски против Саудовской Аравии

Более двух десятков американских страховщиков предъявили иск к двум банкам Саудовской Аравии, компаниям, связанным с семьей бывшего лидера запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, и нескольким благотворительным организациям в связи с терактами 11 сентября 2001 г., сообщает Reuters.

Общая сумма иска, поступившего в среду в окружной суд Манхэттена, составляет $4,2 млрд.

Среди 10 ответчиков по иску - Al Rajhi Bank, National Commercial Bank, авиационный подрядчик Dallah Avco, Всемирная исламская лига и др.

Их обвинили в том, что они "способствовали и поддерживали" теракты с помощью разнообразных "мероприятий в поддержку "Аль-Каиды" в годы, предшествующие этим событиям.

"Без помощи ответчиков "Аль-Каида" не смогла бы успешно спланировать, скоординировать и осуществить теракты 11 сентября, которые были предсказуемым и предполагаемым результатом их материальной поддержки и спонсорства "Аль-Каиды", - говорится в исковом заявлении.

Страховщики стремятся компенсировать выплаты, которые были осуществлены пострадавшим в результате терактов. Они требуют компенсацию в размере не менее $1,4 млрд. В случае решения суда в пользу истцов согласно действующему в США закону о борьбе с терроризмом сумма автоматически увеличится в три раза до $4,2 млрд.