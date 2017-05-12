Трамп предложил заменить брифинги в администрации раздачей письменных ответов

Президент США Дональд Трамп в пятницу предложил отменить брифинги и вместо них раздавать им письменные ответы.

"Может, лучшим решением будет отменить все брифинги для прессы и ради точности раздавать письменные ответы?" - написал президент США на своей странице в Twitter.

"Поскольку я очень активный президент, ведущий множество различных дел, у моих представителей не всегда есть возможность быть абсолютно точными на трибуне", - заявил президент, объяснив предложение отказаться от брифингов для журналистов.

В отдельном сообщении Д.Трамп также написал: "Фальшивые СМИ работают сегодня сверхурочно".

