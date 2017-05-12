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Трамп предложил заменить брифинги в администрации раздачей письменных ответов
16:10 12.05.2017 |
Президент США Дональд Трамп в пятницу предложил отменить брифинги и вместо них раздавать им письменные ответы.
"Может, лучшим решением будет отменить все брифинги для прессы и ради точности раздавать письменные ответы?" - написал президент США на своей странице в Twitter.
"Поскольку я очень активный президент, ведущий множество различных дел, у моих представителей не всегда есть возможность быть абсолютно точными на трибуне", - заявил президент, объяснив предложение отказаться от брифингов для журналистов.
В отдельном сообщении Д.Трамп также написал: "Фальшивые СМИ работают сегодня сверхурочно".
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