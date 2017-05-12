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КНР приступит к лицензированию операторов электронных платежей из США
15:09 12.05.2017 |
Министерство торговли США сообщило, что процесс лицензирования американских компаний-поставщиков услуг электронных платежей начнется до 16 июля.
Решение принято в рамках реализации 100-дневного плана действий в области экономики.
Напомним, о нем в апреле договорились лидеры стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Министерство торговли США добавляет: «Это должно привести к полному и быстрому доступу на рынок КНР.
Китайские власти будут и дальше разрешать банкам страны выпускать бивалютные банковские карты под двумя брендами. Это позволит американским операторам электронных платежей проводить транзакции в иностранной валюте.
Финансовые власти США, в свою очередь, обещают регулировать работу китайских банков в США на общих основаниях, «как и любые другие иностранные банковские институты», в соответствии с американскими законами.
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