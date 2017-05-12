Риск рецессии в США снизился до 25% - Morgan Stanley

Риск наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев составляет 25%, согласно прогнозу банка Morgan Stanley.

"Благодаря укреплению мировой экономики и ожидаемой налоговой реформе, наша оценка вероятности рецессии в США была снижена с 30%," - приводит слова экономиста Morgan Stanley Эллен Центнер MarketWatch.

В июле 2016 года вероятность наступления рецессии оценивалась в 40%.

Несмотря на то, что резкий экономический спад кажется маловероятным сценарием, аналитики банка отметили, что у их клиентов есть причины для того, чтобы внимательно следить за развитием ситуации в экономике.

"Текущий уровень безработицы показывает, что мировая экономика находится на поздней стадии цикла, что неизбежно повышает вероятность наступления рецессии", - пишут экономисты.

Тем не менее, в Morgan Stanley полагают, что рост инвестиционной активности и перспективы ослабления регулирования финансовой сферы усилили внутренний спрос, что значительно снизило непосредственный риск экономического спада.

