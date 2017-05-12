Госдеп США одобрил продажу оружия ОАЭ на 2 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Объединенным Арабским Эмиратам 160 ракет системы "Пэтриот" на сумму в 2 млрд долларов, говорится в сообщении Пентагона.

Как отмечают в ведомстве, предлагаемая сделка "пойдет на пользу внешней политике и национальной безопасности США, так как укрепит безопасность важного союзника, который был и остается силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс на Ближнем Востоке".

ОАЭ входит в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, которая проводит военную кампанию в Йемене против повстанцев-хуситов.

В марте президент Дональд Трамп посетит саммит арабских государств Персидского залива, который пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Трамп одобрил поставки оружия курдским бойцам, сражающимся с запрещенной в России и других странах группировкой "Исламское государство" в Сирии.

Источник в Пентагоне рассказал Би-би-си, что США собираются поставлять курдам боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, а также строительную технику, в том числе бульдозеры и бронетехнику.

По данным источника, США рассчитывают со временем получить оружие и технику назад.