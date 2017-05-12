Финансовые новости
- |
- 12.05.17
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Госдеп США одобрил продажу оружия ОАЭ на 2 млрд долларов
12:16 12.05.2017 |
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Объединенным Арабским Эмиратам 160 ракет системы "Пэтриот" на сумму в 2 млрд долларов, говорится в сообщении Пентагона.
Как отмечают в ведомстве, предлагаемая сделка "пойдет на пользу внешней политике и национальной безопасности США, так как укрепит безопасность важного союзника, который был и остается силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс на Ближнем Востоке".
ОАЭ входит в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, которая проводит военную кампанию в Йемене против повстанцев-хуситов.
В марте президент Дональд Трамп посетит саммит арабских государств Персидского залива, который пройдет в Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что Трамп одобрил поставки оружия курдским бойцам, сражающимся с запрещенной в России и других странах группировкой "Исламское государство" в Сирии.
Источник в Пентагоне рассказал Би-би-си, что США собираются поставлять курдам боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, а также строительную технику, в том числе бульдозеры и бронетехнику.
По данным источника, США рассчитывают со временем получить оружие и технику назад.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк: Нового главу НБУ могут назначить к сентябрю
|НБУ не дал обвалить курс доллара на межбанке 11 мая
|Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев
|Почему террористы обостряют ситуацию на Приазовье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Риск рецессии в США снизился до 25% - Morgan Stanley
|Экс-глава российского Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
Маркус и ее брат - руководитель банка Георгий Беджамов - в мае 2009 года создали ОПГ, в которую, помимо них, вошли вице-президент банка и директор департамента кредитования и депозитных операций Глушакова, а также другие неустановленные следствием лица.
|Госдеп США одобрил продажу оружия ОАЭ на 2 млрд долларов
|Китай начнет закупать в США газ и говядину
|Итальянский суд вынес решение о прекращении практики пожизненных выплат после развода
|США возмущены публикацией РФ фото встречи в Овальном кабинете
Это интересно
|Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?
|Amazon представила смарт-динамик Echo Show с поддержкой видеозвонков и воспроизведения видео YouTube
|Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании
|Tesla будет использовать видеоролики, записанные ее электромобилями, для улучшения системы автопилота
|Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрд
|Google работает над новой операционной системой под названием Fuchsia