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Китай начнет закупать в США газ и говядину
11:38 12.05.2017 |
Как сообщает Би-Би-си, Китай откроет для США свои рынки в рамках стадневного плана по переформатированию торговых отношений между двумя странами, который Трамп и Си утвердили в апреле. Меры, которые будут приняты в рамках первого этапа плана подробно описаны в заявлении профильного американского ведомства.
Об объемах будущих поставок сжиженного газа в Китай в заявлении не говорится - контракты еще не заключены. Их условия будут оговариваться отдельно в соответствии с коммерческими интересами поставщиков и покупателей, говорится в заявлении.
Для доступа американских операторов кредитных карт и рейтинговых агентств на китайский рынок определены временные рамки - к 16 июля в Китае должны начать работать два рейтинговых агентства, полностью принадлежащие зарубежным компаниям, к той же дате должен начаться процесс лицензирования американских операторов кредитных карт.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в США в апреле и обсуждали главным образом меры по увеличению американского экспорта в Китай и сокращения дефицита, который США имеют в торговле с КНР.
В недавнем интервью журналу Economist Трамп заявил, что их встреча была очень результативной. "Я имею дело с человеком, который мне очень нравится. Мне кажется, я ему тоже очень нравлюсь, - сказал Трамп. - Он отличный парень".
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