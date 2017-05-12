Китай начнет закупать в США газ и говядину

Как сообщает Би-Би-си, Китай откроет для США свои рынки в рамках стадневного плана по переформатированию торговых отношений между двумя странами, который Трамп и Си утвердили в апреле. Меры, которые будут приняты в рамках первого этапа плана подробно описаны в заявлении профильного американского ведомства.

Об объемах будущих поставок сжиженного газа в Китай в заявлении не говорится - контракты еще не заключены. Их условия будут оговариваться отдельно в соответствии с коммерческими интересами поставщиков и покупателей, говорится в заявлении.

Для доступа американских операторов кредитных карт и рейтинговых агентств на китайский рынок определены временные рамки - к 16 июля в Китае должны начать работать два рейтинговых агентства, полностью принадлежащие зарубежным компаниям, к той же дате должен начаться процесс лицензирования американских операторов кредитных карт.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в США в апреле и обсуждали главным образом меры по увеличению американского экспорта в Китай и сокращения дефицита, который США имеют в торговле с КНР.

В недавнем интервью журналу Economist Трамп заявил, что их встреча была очень результативной. "Я имею дело с человеком, который мне очень нравится. Мне кажется, я ему тоже очень нравлюсь, - сказал Трамп. - Он отличный парень".