Финансовые новости
- |
- 12.05.17
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США возмущены публикацией РФ фото встречи в Овальном кабинете
08:27 12.05.2017 |
США возмущены тем, что агентство ТАСС опубликовало кадры встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в Овальном кабинете Белого Дома, где обычно принимают лишь глав государств и правительств, сообщает телекомпания CNN в четверг, 11 мая.
Телеканал приводит слова одного из сотрудников администрации президента США, заявившего, что США не ожидали таких действий со стороны ТАСС. Этот чиновник отметил, что Белый дом не опубликовал кадров встречи в Овальном кабинете несмотря на то, что официальный фотограф администрации США также находился в этом помещении. Госдепартамент США обнародовал кадры встречи Лаврова с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, однако эта встреча была открытой для прессы.
"Они провели нас. Вот в чем проблема с русскими - они лгут", - заявил собеседник CNN.
Россия использовала кадры встречи в Овальном кабинете, чтобы троллить Белый дом в социальных сетях 10 мая, отмечает американский телеканал. Так МИД России выложил в Twitter фотографию улыбающегося Трампа, пожимающего руку Лаврову, а также видео, на котором Лавров шутит по поводу отставки директора ФБР Джеймса Коми, занимавшегося расследованием предполагаемого вмешательства России в кампанию по выборам президента США.
Белый дом не позволил американским журналистам фотографировать встречу в Овальном кабинете. Исключение было сделано лишь для фотографов России и администрации президента США. Собеседник CNN в этой связи пояснил, что, согласно действующей практике, Белый дом публикует мало информации о встречах президента с иностранными представителями более низкого ранга в отличие от встреч президента с главами других государств.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк: Нового главу НБУ могут назначить к сентябрю
|НБУ не дал обвалить курс доллара на межбанке 11 мая
|Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев
|Почему террористы обостряют ситуацию на Приазовье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай начнет закупать в США газ и говядину
|Итальянский суд вынес решение о прекращении практики пожизненных выплат после развода
|США возмущены публикацией РФ фото встречи в Овальном кабинете
|ОАЭ отложили на год пуск своей первой АЭС
|Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев
|Гендиректор Barclays: лондонские банки достаточно изобретательны, чтобы обойти Brexit
|Почему у Трампа забыли сказать, с кем Лавров приехал в Белый дом
Это интересно
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?
|Amazon представила смарт-динамик Echo Show с поддержкой видеозвонков и воспроизведения видео YouTube
|Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании
|Tesla будет использовать видеоролики, записанные ее электромобилями, для улучшения системы автопилота
|Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрд
|Google работает над новой операционной системой под названием Fuchsia
|Самый высокий небоскреб Лондона продан китайской компании