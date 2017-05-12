США возмущены публикацией РФ фото встречи в Овальном кабинете

США возмущены тем, что агентство ТАСС опубликовало кадры встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в Овальном кабинете Белого Дома, где обычно принимают лишь глав государств и правительств, сообщает телекомпания CNN в четверг, 11 мая.

Телеканал приводит слова одного из сотрудников администрации президента США, заявившего, что США не ожидали таких действий со стороны ТАСС. Этот чиновник отметил, что Белый дом не опубликовал кадров встречи в Овальном кабинете несмотря на то, что официальный фотограф администрации США также находился в этом помещении. Госдепартамент США обнародовал кадры встречи Лаврова с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, однако эта встреча была открытой для прессы.

"Они провели нас. Вот в чем проблема с русскими - они лгут", - заявил собеседник CNN.

Россия использовала кадры встречи в Овальном кабинете, чтобы троллить Белый дом в социальных сетях 10 мая, отмечает американский телеканал. Так МИД России выложил в Twitter фотографию улыбающегося Трампа, пожимающего руку Лаврову, а также видео, на котором Лавров шутит по поводу отставки директора ФБР Джеймса Коми, занимавшегося расследованием предполагаемого вмешательства России в кампанию по выборам президента США.

Белый дом не позволил американским журналистам фотографировать встречу в Овальном кабинете. Исключение было сделано лишь для фотографов России и администрации президента США. Собеседник CNN в этой связи пояснил, что, согласно действующей практике, Белый дом публикует мало информации о встречах президента с иностранными представителями более низкого ранга в отличие от встреч президента с главами других государств.