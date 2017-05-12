ОАЭ отложили на год пуск своей первой АЭС

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пережившие рекордный дефицит госбюджета в 2015 и 2016 гг., переносят пуск первого энергоблока своей первой АЭС в стране с 2017 на 2018 г.

Это крупнейшая строящаяся АЭС в мире: на ней возводится сразу четыре энергоблока.

Корпорация по атомной энергетике Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) объявила, что пуск переносится с 2017 на 2018 г. для обеспечения высоких стандартов безопасности.

Сейчас ENEC вместе с подрядчиком Korea Electric Power Corporation (KEPCO) завершают первоначальные строительные работы на энергоблоке №1.

"Перенос запуска атомного реактора на 2018 г. отражает консерватизм компании, а также наших местных, федеральных и международных партнеров проекта. Мы твердо убеждены в том, что долгосрочная и устойчивая эксплуатация АЭС начинается со строгого соблюдения ядерной безопасности", - сообщается в пресс-релизе компании.

Загрузка топлива в реактор и пуск энергоблока начнется после получения разрешений от федерального агентства по регулированию ядерной промышленности и МАГАТЭ.

Строительство энергоблока № 1 первой АЭС в ОАЭ началось в 2012 г. При запуске на полную мощность всех четырех блоков АЭС будет обеспечивать до 25% потребности в электроэнергии в ОАЭ. Строительство всей АЭС в настоящее время завершено на 79%, а готовность блока №1 составляет 95%, сообщили в ENEC.