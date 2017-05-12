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ОАЭ отложили на год пуск своей первой АЭС
11:46 11.05.2017 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пережившие рекордный дефицит госбюджета в 2015 и 2016 гг., переносят пуск первого энергоблока своей первой АЭС в стране с 2017 на 2018 г.
Это крупнейшая строящаяся АЭС в мире: на ней возводится сразу четыре энергоблока.
Корпорация по атомной энергетике Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) объявила, что пуск переносится с 2017 на 2018 г. для обеспечения высоких стандартов безопасности.
Сейчас ENEC вместе с подрядчиком Korea Electric Power Corporation (KEPCO) завершают первоначальные строительные работы на энергоблоке №1.
"Перенос запуска атомного реактора на 2018 г. отражает консерватизм компании, а также наших местных, федеральных и международных партнеров проекта. Мы твердо убеждены в том, что долгосрочная и устойчивая эксплуатация АЭС начинается со строгого соблюдения ядерной безопасности", - сообщается в пресс-релизе компании.
Загрузка топлива в реактор и пуск энергоблока начнется после получения разрешений от федерального агентства по регулированию ядерной промышленности и МАГАТЭ.
Строительство энергоблока № 1 первой АЭС в ОАЭ началось в 2012 г. При запуске на полную мощность всех четырех блоков АЭС будет обеспечивать до 25% потребности в электроэнергии в ОАЭ. Строительство всей АЭС в настоящее время завершено на 79%, а готовность блока №1 составляет 95%, сообщили в ENEC.
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