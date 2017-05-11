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Новый президент Южной Кореи готов посетить КНДР
10:24 10.05.2017 |
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступающий за смягчение курса в отношении Пхеньяна, готов посетить КНДР, если для этого сложатся "подходящие условия". Об этом экс-глава демократической партии "Тобуро" сообщил, выступая во время церемонии присяги в здании парламента страны - Национального собрания - в среду, 10 мая.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы принести мир на Корейский полуостров", - заявил Мун. "При необходимости я незамедлительно вылечу в Вашингтон, поеду в Пекин и Токио. Если для этого сформируются подходящие условия, поеду в Пхеньян", - отметил президент.
По словам Мун Чжэ Ина, он готов к переговорам с КНР и США об американской системе противоракетной обороны HAAD, развертывание которой на территории Республики Корея вызвало острую критику в Китае. "Я построю новую нацию, верну (Южной. - Ред.) Корее величие и гордость", - пообещал Мун.
Результаты выборов
Согласно данным Национальной избирательной комиссии, Мун Чжэ Ин набрал почти 41,1 процента голосов. За его главных конкурентов - консерватора Хон Чжун Пхё и стоящего на центристских позициях бизнесмена Ан Чхоль Су - проголосовали соответственно 24,03 и 21,4 процента избирателей.
Досрочные выборы в Южной Корее были назначены после того, как экс-главе государства Пак Кын Хе объявили импичмент и арестовали ее по обвинению в коррупции. Мун Чжэ Ин уже боролся за пост президента в 2012 году с Пак Кын Хе и проиграл, набрав 48 процентов голосов.
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