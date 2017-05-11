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Дональд Трамп уволил главу ФБР
08:12 10.05.2017 |
Президент США Дональд Трамп уволил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, сообщает во вторник, 9 мая, Белый дом. Трамп принял это решение на основании рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Президент указал, что Коми "не может эффективно управлять" ведомством и что ФБР необходим новый глава с тем, чтобы восстановить доверие. По словам Сешнса и Розенстайна, ФБР должен управлять тот, кто следует порядкам министерства юстиции. В меморандуме Минюста за подписью Розенстайна, в частности, указано, что Коми превысил свои полномочия, объявив в июле 2016 года о закрытии дела против экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Ранее, 20 марта, ФБР США впервые официально подтвердило, что оно начало расследование возможного воздействия России на предвыборную президентскую кампанию в США в 2016 году и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем. Коми 3 апреля заявил на встрече с сенаторами, что Россия продолжает вмешиваться во внутреннюю политику США.
Глава ФБР также заметил, что ведомство продолжает изучать деятельность Москвы во время кампании по выборам президента США. При этом он не стал раскрывать деталей, а также не сообщил, в отношении кого конкретно ведется расследование, сославшись на то, что подобные сведения не будут озвучиваться публично до конца расследования.
Трамп выдвинул Сешнса на должность главы Минюста сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года. В структуру министерства входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, в том числе ФБР. Позднее Джефф Сешнс был заподозрен в том, что скрывал свои контакты с Россией.
Коми занимал пост главы ФБР с 2013 года, его кандидатуру тогда выдвинул Барак Обама.
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