Немецкие компании собираются создать единое хранилище персональных данных европейских покупателей

Немецкие компании, работающие в разных отраслях экономики, планируют создать единое хранилище персональных данных покупателей. Предполагается, что это позволит покупателям совершать покупки в разных онлайновых магазинах, не вводя все свои данные в каждом из них, а используя единый идентификатор.

Участники переговоров - Allianz, Axel Springer, Daimler, Deutsche Bank, Core и Here Technologies - уже подписали декларацию о намерении создать единую платформу для регистрации пользователей.

По словам участников альянса, компания, которая будет создана для сбора и хранения данных, будет придерживаться «высочайших стандартов безопасности и защиты данных». Реализация планов начнется лишь через несколько месяцев, но партнеры решили заранее рассказать о них, чтобы привлечь в свои ряды новых сторонников.