Пентагон просит увеличить военное присутствие в Афганистане

США планируют отправить в Афганистан еще несколько тысяч военнослужащих, чтобы поддержать афганские силовые структуры в борьбе против исламского радикального движения "Талибан". Уже на предстоящей неделе на рассмотрение президента США Дональда Трампа будет представлена соответствующая рекомендация, сообщила глава отдела Пентагона по спецоперациям Тереза Уэлан в четверг, 4 мая.

Согласно американским СМИ, Пентагон попросит направить на Гиндукуш еще от трех до пяти тысяч солдат, которые, главным образом, будут консультировать и обучать афганских силовиков. По словам Терезы Уэлан, эта мера необходима, чтобы "выйти из тупика и подчеркнуть, что Афганистан является важным партнером США в весьма сложном регионе".

Операция завершена, а мира нет

Официально НАТО завершила боевую операцию в Афганистане в конце 2014 года. В настоящее время в Афганистане около 8400 военнослужащих из США и еще около пяти тысяч - из других стран альянса. Ситуация на Гиндукуше остается крайне нестабильной. Правительство в Кабуле не контролирует более трети территории Афганистана.

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