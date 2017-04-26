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Пентагон просит увеличить военное присутствие в Афганистане
13:34 05.05.2017 |
США планируют отправить в Афганистан еще несколько тысяч военнослужащих, чтобы поддержать афганские силовые структуры в борьбе против исламского радикального движения "Талибан". Уже на предстоящей неделе на рассмотрение президента США Дональда Трампа будет представлена соответствующая рекомендация, сообщила глава отдела Пентагона по спецоперациям Тереза Уэлан в четверг, 4 мая.
Согласно американским СМИ, Пентагон попросит направить на Гиндукуш еще от трех до пяти тысяч солдат, которые, главным образом, будут консультировать и обучать афганских силовиков. По словам Терезы Уэлан, эта мера необходима, чтобы "выйти из тупика и подчеркнуть, что Афганистан является важным партнером США в весьма сложном регионе".
Операция завершена, а мира нет
Официально НАТО завершила боевую операцию в Афганистане в конце 2014 года. В настоящее время в Афганистане около 8400 военнослужащих из США и еще около пяти тысяч - из других стран альянса. Ситуация на Гиндукуше остается крайне нестабильной. Правительство в Кабуле не контролирует более трети территории Афганистана.
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Объективно от талибов России куда меньше проблем, чем и от янки, и от закрепившегося в Афганистане "Исламского государства".
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