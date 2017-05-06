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Названы лучшие города мира по качеству жизни
13:01 05.05.2017 |
Рейтинг лучших городов мира по качеству жизни подготовил Deutsche Bank. Аналитики использовали данные портала Numbeo, чтобы сравнить стоиомость жизни, уровень загрязнения окружающей среды, климат и цены на жилье в разных мегаполисах, пишет Financial Times.
Разные города «отличились» в каждой категории по-своему. Так, общественный транспорт оказался самым дорогим в Лондоне, а самым доступным - в Мумбаи и Нью-Дели. Милан сместил Цюрих с позиции самого дорогого города по путешествиям на выходные, в основном из-за высоких цен в местных отелях. А Цюрих, что неудивительно, лидировал по величине расходов во многих категориях, но при этом именно здесь платят самые высокие в мире зарплаты.
Интересно, что Веллингтон вошел недавно в ТОП-10 городов - лидеров по росту цен на недвижимость в 2016 году.
ТОП-10 лучших городов мира по качеству жизни:
1. Веллингтон, Новая Зеландия
2. Эдинбург, Великобритания
3. Вена, Австрия
4. Мельбурн, Австралия
5. Цюрих, Швейцария
6. Копенгаген, Дания
7. Оттава, Канада
8. Бостон, США
9. Амстердам, Нидерланды
10. Сидней, Австралия
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