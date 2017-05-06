Названы лучшие города мира по качеству жизни

Веллингтон

Рейтинг лучших городов мира по качеству жизни подготовил Deutsche Bank. Аналитики использовали данные портала Numbeo, чтобы сравнить стоиомость жизни, уровень загрязнения окружающей среды, климат и цены на жилье в разных мегаполисах, пишет Financial Times.

Разные города «отличились» в каждой категории по-своему. Так, общественный транспорт оказался самым дорогим в Лондоне, а самым доступным - в Мумбаи и Нью-Дели. Милан сместил Цюрих с позиции самого дорогого города по путешествиям на выходные, в основном из-за высоких цен в местных отелях. А Цюрих, что неудивительно, лидировал по величине расходов во многих категориях, но при этом именно здесь платят самые высокие в мире зарплаты.

Интересно, что Веллингтон вошел недавно в ТОП-10 городов - лидеров по росту цен на недвижимость в 2016 году.

ТОП-10 лучших городов мира по качеству жизни:

1. Веллингтон, Новая Зеландия

2. Эдинбург, Великобритания

3. Вена, Австрия

4. Мельбурн, Австралия

5. Цюрих, Швейцария

6. Копенгаген, Дания

7. Оттава, Канада

8. Бостон, США

9. Амстердам, Нидерланды

10. Сидней, Австралия