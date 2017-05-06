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"Игра престолов" помогла исландской валюте расти быстрее всех в мире
11:58 05.05.2017 |
Исландская крона сильнее всего укрепилась к доллару и евро за минувший год среди мировых валют, сообщает агентство Блумберг.
Как сообщает Би-Би-си, за период с начала мая 2016 года она стала дороже на 15% к американской валюте и на 21% - к европейской.
Заметный вклад в это достижение внес туристический бум, который наблюдается в последние годы, отмечает агентство. В 2016 году остров посетило 1,6 млн человек, что почти впятеро превышает население страны. В текущем году ожидается прибытие 2,4 млн туристов.
Их привлекает наблюдение на северным сиянием, детокс-туры и локации из популярных фильмов и сериалов, пишет Блумберг.
Озеро Миватн на севере страны было местом съемки сцен в Землях за Стеной в сериале "Игра престолов" телекомпании HBO. Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун фигурировала в двух фильмах о Джеймсе Бонде, также фильме "Бэтмен: Начало". Ее посещают около 500 тысяч человек в год.
У невероятного успеха острова среди туристов есть и обратная сторона. В числе прочего здравоохранение и дорожная инфраструктура Исландии оказались не готовы к такому наплыву посетителей, писала газета Financial Times в марте.
ВВП Исландии вырос в последнем квартале 2016 года на 11,3% к аналогичному периоду предыдущего года. В 28 странах соседнего Евросоюза экономика прибавила за тот же временной отрезок 1,9% (Исландия не входит в ЕС).
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