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Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Новый пассажирский самолет китайской разработки в пятницу выполнил свой первый полет. Как сообщает Би-Би-си, лайнер поднялся в воздух из международного аэропорта Шанхая.
В этом городе расположена сборочная линия производственного центра государственной компании Comac - разработчика нового самолета.
Свой первый взлет С919 совершил без пассажиров, на его борту только пять человек - пилоты и инженеры. Государственная вещательная компания CCTV вышла с репортажем о первом полете в прямой эфир.
Comac C919, по замыслу китайских производителей, должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320.
В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.
Самолет начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался.
Это узкофюзеляжный самолёт с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров.
Он будет летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров.
По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов - меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320.
C919 собран в Китае, но с использованием большого количества импортных технологий, например, двигателей французско-американского производителя CFM.
Сообщается, что предварительно заказано уже 500 самолетов для 23 авиакомпаний - как китайских, так и зарубежных.
Основным покупателем станет авиакомпания China Eastern Airlines.
Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета - это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок.
Китай хотел запустить собственную гражданскую авиационную промышленность еще с 1970-х годов, тогда жена Мао Цзэдуна, Цзян Цин лично поддержала проект.
Однако самолет Y-10, построенный в 1970-е годы на базе американского Boeing 707, оказался очень непрактичным из-за своего тяжелого веса, в итоге были изготовлены только три экземпляра.
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