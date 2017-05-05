Глава ЦБ Франции против введения двух параллельных валют

Марин Ле Пен

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало выступил против введения в обращение в стране двух параллельных валют, когда вместе с евро используется национальная валюта, поскольку это подорвет доверие, пишут местные СМИ.

Такие предложения ранее делала кандидат на президентских выборах от "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Я слышал о планах введения двух валют - с возвратом к местной валюте параллельно с европейской. Должен сказать, что подобные предложения могут подорвать доверие", - сказал глава Банка Франции на конференции, посвященной вопросам денежно-кредитной политики.

Он добавил, что Европейский центральный банк не изменил свою программу выкупа госдолга в связи с президентскими выборами во Франции.

М.Ле Пен в интервью RMC Radio сказала, что "если Франция вернется к национальной валюте, то и все остальные государства еврозоны могут пойти на такой шаг". "Надеюсь, через год французы перейдут на франки", - заявила она.

