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Глава ЦБ Франции против введения двух параллельных валют
10:25 05.05.2017 |
Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало выступил против введения в обращение в стране двух параллельных валют, когда вместе с евро используется национальная валюта, поскольку это подорвет доверие, пишут местные СМИ.
Такие предложения ранее делала кандидат на президентских выборах от "Национального фронта" Марин Ле Пен.
"Я слышал о планах введения двух валют - с возвратом к местной валюте параллельно с европейской. Должен сказать, что подобные предложения могут подорвать доверие", - сказал глава Банка Франции на конференции, посвященной вопросам денежно-кредитной политики.
Он добавил, что Европейский центральный банк не изменил свою программу выкупа госдолга в связи с президентскими выборами во Франции.
М.Ле Пен в интервью RMC Radio сказала, что "если Франция вернется к национальной валюте, то и все остальные государства еврозоны могут пойти на такой шаг". "Надеюсь, через год французы перейдут на франки", - заявила она.
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