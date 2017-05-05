МАГАТЭ обеспокоено успехами КНДР в ядерной сфере

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что оно с большой обеспокоенностью следит за реализацией атомной программы Северной Кореи. "У нас есть основания полагать, что атомная программа продвигается именно так, как утверждает КНДР", - сказал глава агентства Юкия Амано в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в пятницу, 5 мая.

Северная Корея еще в 2009 году выдворила из страны инспекторов МАГАТЭ, однако эксперты агентства наблюдают за действиями Пхеньяна с помощью фотоснимков, сделанных со спутников. "Все указывает на то, что Северная Корея добивается прогресса, и это вызывает у нас обеспокоенность", - заявил Амано. Он подчеркнул, что связанные с этим риски несут угрозу безопасности и за пределами региона.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын недавно пригрозил ядерным ударом Японии, Южной Корее и США. Президент США Дональд Трамп с самого начала работы своей администрации пытается усилить давление на Пхеньян. Он не исключает и возможности военной операции против Северной Кореи. В ходе предвыборной кампании, Трамп выражал готовность встретиться с Ким Чен Ыном.